Bis 2018 werden gut 30 Millionen Euro in den Bau von Pufferzonen um das Naturschutzgebiet Bargerveen investiert. Jetzt haben die Arbeiten auf dem Grenzstreifen in Twist-Schöninghsdorf begonnen.

Bauarbeiten an der Grenze bei Twist bis 2018

Twist. Im November haben die Arbeiten begonnen, seit Anfang Dezember ist deshalb der Rad- und Gehweg nördlich der Anbindung zur Hofer Straße in Schöninghsdorf-Süd bis zum Büro des Staatsbosbeheer in Zwartemeer gesperrt. Eine Umleitung wurde für Radfahrer über die Hofer Straße nach Annaveen weiter über Schöninghsdorf nach Zwartemeer und umgekehrt ausgeschildert, teilt die Gemeinde Twist mit. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Herbst 2017 andauern.

Im Rahmen der Arbeiten werden weitere Wanderwege im und am Naturschutzgebiet gesperrt. Das dort tätige Bauunternehmen warnt vor dem Betreten der gesperrten Wegeabschnitte und provisorisch angelegten Baustraßen. Denn hier sei auch in Baupausen an Wochenenden die Unfallgefahr durch Unebenheiten und die Kanten der dort zur Schonung des Untergrunds verlegten Stahlplatten groß.

Mit den Arbeiten soll einerseits für einen für das Hochmoorwachstum wichtigen gleichmäßigen Wasserstand gesorgt werden, andererseits landwirtschaftliche Flächen und Siedlungen vor dem Abfluss von Wasser aus dem Naturgebiet geschützt werden. Eine solche Pufferzone entsteht auf 1500 Metern Länge an der Grenze bei Schöninghsdorf. Ein Torfabbaubetrieb und ein Landwirt stellten an der deutschen Seite der Grenze als Ausgleich für die Abtorfung einen 300 Meter breiten Streifen zur Verfügung. Der Grenzgraben wird mit Lehm aufgefüllt werden, was landwirtschaftliche Flächen vor Wasser aus dem höher gelegenen Meerstalblok schützt. Neben dem Damm entsteht auf der deutschen Seite der Grenze ein neuer Wanderweg mit einer Fahrradspur.

Im Bereich Weiteveen wird ebenfalls eine neue Pufferzone angelegt sowie ein großer Schaf- und Rinderstall für 1000 Schafe und 100 Rinder gebaut, die zur Landschaftspflege in den Randbereichen des Bargerveens eingesetzt werden. Der Informationsort Veenloopcentrum in Weiteveen soll ausgebaut werden. Die künftige Pufferzone Süd zieht sich am Rand des Naturschutzgebiets bei Nieuw Schoonebeek entlang bis zur deutschen Grenze beim Zitterdell in Twist.

Basis der Planungen sind umfangreiche wissenschaftliche Studien, unter anderem zum Wasserhaushalt in diesem Bereich des Bourtanger Moors. Wegen des hohen Werts des Moorschutzgebiets und der internationalen Bedeutung unterstützt die Europäische Union die Arbeiten im Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen mit Fördermitteln. Der Naturschutz bestimmt daher auch den Verlauf der Arbeiten. Denn während der Brut- und Setzzeit im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres dürfen keine Bautätigkeiten in diesem Gebiet erfolgen. Dennoch bleiben Wege in den Baustellenbereichen aus Sicherheitsgründen gesperrt.