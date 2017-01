Bauarbeiten an B403 in Bad Bentheim beginnen

Mehr aus diesem Ressort

Um die Schüler bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten, bleibt den Verantwortlichen an der Hauptschule Gildehaus nicht viel Zeit. Mit viel Engagement unterstützen sie die Jugendlichen bei der Berufswahl. mehr...

Spürhund „Kjell“ hat an der Autobahn 30 bei Gildehaus einen großen Fund gemacht: Er erschnüffelte in einem Auto sechs Kilogramm Kokain. Der Fahrer hatte sich zuvor in Widersprüche verstrickt. Er sitzt nun im Gefängnis. mehr...