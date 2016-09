Ab Freitag wird die Regenwasserkanalisation an Altendorfer Ring und Holzstraße erneuert. Dafür muss der Altendorfer Ring zeitweise auf eine Fahrspur pro Richtung verengt und die Holzstraße voll gesperrt werden.

Bauarbeiten an Altendorfer Ring und Holzstraße

gn Nordhorn. Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt wird die neue Kanalisation am Altendorfer Ring zwischen den Einmündungen zum Deegfelder Weg und der Lingener Straße hergestellt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Holzstraße in Höhe des Hauses Nr. 11 über den Einmündungsbereich Holzstraße/Altendorfer Straße bis zur Altendorfer Grundschule. Dabei wird eine Vollsperrung der Holzstraße notwendig. Anlieger können den Friemannsweg als Umleitungsstrecke nutzen.

Die Arbeiten auf dem Schulgelände der Altendorfer Grundschule sollen während der Herbstferien durchgeführt werden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Ende Oktober vorgesehen.