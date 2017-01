Der Bau der neuen Kindertagesstätte in Emlichheim geht zügig voran. Im Sommer soll es einen „Tag der offenen Tür“ geben.

Bau der Kita in Emlichheim im Zeitplan

gn Emlichheim. Während bald in der Samtgemeinde Emlichheim die Anmeldetage für das neue Kita-Jahr 2017/2018 stattfinden, wird auf der Baustelle der neuen Kindertagesstätte „Regenbogen St. Joseph“ mit Hochdruck gearbeitet, um den Betrieb rechtzeitig im August 2017 aufnehmen zu können. „Wir freuen uns, dass der Bau der neuen Kita im Zeitplan liegt. Bisher hat der milde Winter den Baufortschritt nicht beeinträchtigt“, teilt Mirko Breukelman von der Samtgemeindeverwaltung mit.

Derzeit wird an mehreren Gewerken gleichzeitig gearbeitet. Während der Rohbau und die Dachkonstruktionen für die einzelnen Gruppenhäuschen weitestgehend fertiggestellt sind, wird bereits an den Elektro- und Sanitärinstallationen gearbeitet, sodass im Frühjahr mit dem Innenausbau gestartet werden kann. Der Kita-Bau wird durch das Architekturbüro WBR Wolbeck aus Lingen geplant und begleitet. Nach Darstellung von Breukelmann werden derzeit bereits die Möbel getischlert. In Kürze wird es zudem erste Gespräche zur Planung des Außengeländes geben, damit sich die bis zu 80 Kinder nicht nur im Inneren des Gebäudes austoben, sondern auch im Außenbereich aktiv werden können.

Aber nicht nur auf der Baustelle wird gearbeitet. Im Hintergrund ist die Leiterin der neuen Kindertagesstätte, Sozialpädagogin Catharina Pretzel, intensiv damit beschäftigt, die im Bau befindliche Kindertagesstätte schon jetzt mit Leben zu füllen. Zahlreiche Ausstattungsgegenstände sind auszusuchen und zu bestellen. Auch die Baukommission, die sich aus Vertretern des Trägers, der Verwaltung und Politik zusammensetzt, hatte schon über zahlreiche Bemusterungen für Möbel, Fliesen, Türen und Anstriche zu entscheiden, um die Kita im nächsten Sommer in Regenbogenfarben erscheinen zu lassen. Die Einstellung von pädagogischen Mitarbeitern sei ebenfalls weitestgehend abgeschlossen.

„Die Zusageschreiben an die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inzwischen vom Träger verschickt worden und die Arbeitsverträge werden derzeit vorbereitet“, erläutert Pretzel. „Trotz des bestehenden Fachkräftemangels in der Betreuungsbranche hatten wir das Glück, zahlreiche Bewerbungen erhalten zu haben, was aber die Personalentscheidungen auch nicht einfach gemacht haben“, ergänzt sie und freut sich, schon bald zu ersten Teamsitzungen zusammenzukommen.

Abschließend teilt Mirko Breukelman in der Pressemitteilung mit, dass für den Sommer ein „Tag der offenen Tür“ geplant ist, damit sich alle Interessierten die neue Kindertagesstätte ansehen können.