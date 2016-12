Bartsch und Wagenknecht Spitzenkandidaten der Linken

Mehr aus diesem Ressort

Die Wähler in Österreich haben gesprochen. Ihr Votum ist laut Hochrechnung zugunsten des 72-jährigen Alexander Van der Bellen ausgefallen. Damit wäre einer der bisher größten Triumphe der Rechtspopulisten in Europa verhindert. mehr...

Es sollte eine ausgelassene Party an einem hippen Ort werden. Doch dann brennt es in der Lagerhalle im kalifornischen Oakland - viele Gäste sterben. Noch immer suchen die Ermittler nach Vermissten. mehr...

In einem Triumphzug ist die Urne des Ex-Präsidenten Castro über rund 1000 Kilometer in den Südosten der Karibikinsel Kuba gebracht worden. Nahe dem Mausoleum von Nationalheld José Martí findet er seine letzte Ruhe. Bruder Raúl will sein Erbe verteidigen. mehr...