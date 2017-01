Barthel und Beck scheitern früh in Auckland

Mehr aus diesem Ressort

Felix Neureuther kann im Slalom doch noch überzeugen. Nach zuletzt zwei Patzern überzeugte der deutsche Routinier in Zagreb mit Rang zwei. Den erkämpfte er sich mit einem famosen zweiten Lauf bei schwierigsten Verhältnissen. mehr...

Die deutschen Skispringer haben mit dem Ausgang der 65. Vierschanzentournee nichts mehr zu tun. Beim Finale in Bischofshofen wollen sie aber noch einmal auftrumpfen. Andreas Wellinger zeigt in der Ausscheidung, wie es geht. mehr...

Die Handball-Fans dürfen aufatmen und können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich zumindest live im Internet sehen. mehr...

Die Basis ist gelegt: Mit zwei klaren Erfolgen sind die deutschen Rennrodler in die Heim-EM am Königssee gestartet. Einmal mehr setzen sich die Athleten auf ihrer Stammbahn durch - am Ende ist der Schneefall zu stark, ein Abbruch entscheidet das Frauen-Rennen. mehr...