Bardel-Schüler aus Westfalen bekommen Bustickets

Das Verwaltungsgericht Münster hat am Dienstag über zwei Musterklagen beraten, mit denen Eltern von Schülern des Missionsgymnasiums in Bardel eine Fahrtkostenübernahme durch die Öffentliche Hand erstreiten wollten.

Münster/Bardel. In seiner Entscheidung bestätigt das Gericht, dass die Kosten für die Schülerbeförderung zum in der südlichen Grafschaft Bentheim liegenden Gymnasium von den Kommunen zu tragen sind. Das berichtete der Nordhorner Rechtsanwalt Dirk de Boer. Gegen das Urteil können die beklagten Kommunen Gronau und Ochtrup in die Berufung beim Oberverwaltungsgericht gehen. Sollten sie darauf verzichten und das Urteil Rechtskraft erlangen, werden etliche weitere Eltern Fahrtkostenübernahme beantragen und wohl auch zugestanden bekommen.

De Boer wertete das Urteil als einen „schönen Erfolg für die Eltern“ der Fahrschüler. Bereits im März 2014 hatte der Rechtsanwalt Eltern aus der Grafschaft Bentheim vor dem Oberverwaltungsgericht Oldenburg zu ihrem Recht verholfen. Seitdem übernimmt der Landkreis Grafschaft Bentheim die Kosten der Schülerbeförderung für die Grafschafter Kinder, die das Gymnasium in Bardel besuchen.

Neben Ochtrup und Gronau ist auch Welbergen von dem Richterspruch betroffen. Die nordrhein-westfälischen Gemeinden bekommen die Fahrtkosten jedoch vom Land zurückerstattet. Aus diesem Grund war auch das Land vor Gericht vertreten.

Traditionell besuchen neben Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim auch zahlreiche junge Menschen aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen das Gymnasium in Bardel. Die Fahrtkosten belasteten die Eltern bis dato nicht unerheblich, da sich die Kommunen darauf beriefen, nur die Fahrtkosten zum nächstgelegenen Gymnasium übernehmen zu müssen.

Ein Fernsehbeitrag über die Gerichtsverhandlung und ihren Ausgang ist am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr in der Sendung „Lokalzeit“ auf WDR 3 zu sehen.