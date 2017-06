Bands für das Bentheimer Schützenfest stehen fest

Nach sechs Jahren Pause wird im September wieder das Stadtschützenfest in Bad Bentheim gefeiert. Am Mittwoch gaben die Mitglieder des Schützenoffizierskorps in der Burg Bentheim bekannt, welche Bands beim Fest auftreten.

Bad Bentheim. Zu den musikalischen Höhepunkten auf dem Stadtschützenfest gehört der Auftritt der 1876 gegründeten „Band of the Island of Jersey“. Bei der Gruppe, die aus ehemaligen britischen Soldaten besteht, handelt es sich um alte Bekannte in der Obergrafschaft. Bereits 2011 trat die Band beim Stadtschützenfest auf. Von Freitag, 1. September, bis Montag, 4. September, werden die 36 Musiker von der Kanalinsel Jersey immer wieder spielen. Ihre Darbietungen unterscheiden sich von klassischen Blaskapellen vor allem dadurch, dass auch ein Drum-Korps zum Einsatz kommt. „Die Gruppe macht auch optisch einiges her“, sagt Dennis Schröder vom Schützenoffizierskorps.

Eine wesentlich kürzere Anreise, muss die Stadtkapelle Bad Bentheim zurücklegen, um die Festgäste mit ihrer Musik zu unterhalten. Die 35 Musiker werden unter der Leitung von Ivo Weijmanns unter anderem beim „Bunten Zug“ zu sehen sein, wenn sie durch die Stiegen und Gassen der Innenstadt ziehen. Ebenfalls ein Heimspiel ist das Fest für den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim. Ortsmusikführerin Anna-Catharina Pitz und Tambourmajor Norbert Thannhäuser begleiten mit ihrem Spielmannszug die Bentheimer zum Königsschießen am Bade.

Neben Blas- und Marschmusik wird der Feuerwehr Musikzug Emsdetten auch moderne Einlagen im Stil einer Big Band präsentieren. Die Gruppe ist dem Veranstalter zufolge einer der gefragtesten Musikzüge im Münsterland.

Trotz einer 100-jährigen Historie handelt es sich bei der Steinfurter Delegation um junge Musiker. Die Mitglieder des Blasorchesters des Arnoldinum Gymnasiums sind alle zwischen zehn und 19 Jahre alt.

Vier Spielmannszüge treten an

Beim Blasorchester des Musikvereins Alstätte sind alle Instrumente eines großen sinfonischen Orchesters besetzt. Die Veranstalter des Stadtschützenfestes versprechen darum, dass der Auftritt der Alstätter „etwas ganz Besonderes ist“. Für gute Stimmung in der Burg und auf den Straßen der Stadt will der Musikverein Wessum sorgen und dazu „alle Register ziehen“, verspricht der Verein.

Doch was wäre das Stadtschützenfest ohne die musikalische Begleitung durch die namensgebenden Schützen? Über die Frage muss sich zum Glück niemand der Festbesucher den Kopf zerbrechen: Der Veranstalter wartet mit vier Schützenspielmannszügen auf. Der 1953 ins Leben gerufene Spielmannszug der Schützengilde Gildehaus ist seit damals auf 30 Mitglieder angewachsen. Sie werden den Weg von Besuchern und Schützen in den Burginnenhof auf ihren Instrumenten begleiten.

40 aktive Musiker gehören zum Spielmannszug der Schützengilde Schüttorf. Seine Ursprünge gehen bis 1910 zurück. Altbacken ist die Musik aber keinesfalls, wie der Spielmannszug im September beweisen wird.

Auf eine lange Historie zurückblickend und dennoch ganz im Sinne des Zeitgeists, ist der Spielmannszug Ohne-Haddorf grenzüberschreitend organisiert. Die 35 Musiker stammen teils aus Niedersachsen und teils aus Nordrhein-Westfalen. Bekannt sind sie vor allem für ihre klanggewaltigen Auftritte, nicht zuletzt beim Stadtschützenfest vor sechs Jahren. Grün gewandet werden wieder die Musiker des Spielmannszugs Suddendorf an mehren Festtagen auftreten. Gegründet wurden sie 1950.

Als Galabands werden Nightflight, Via Via und Sunrise zu hören sein. Zudem tritt Bodo Wolff mit weiblicher Begleitung auf. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf die Fascinating Drums und die Nico-Mey Bigband.

Disco im Zelt

Die jüngeren Besucher des Stadtschützenfests kommen beim Jugendabend am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr unter dem Motto „Deine Party“ auf ihre Kosten. Denn dieMusikauswahl unterscheidet sich grundsätzlich von den Bands des Festes. Statt Marschmusik gibt es Discoklänge. Die Coldplay-Coverband Goldplay wird Lieder der bekannten britischen Pop-Rockband spielen. „Die Gruppe gehört zu den besten in Europa. Um sie nach Bentheim zu holen, haben wir schon vor zwei Jahren den Kontakt hergestellt“, verrät Dennis Schröder. Daneben legen an dem Abend drei bekannte Discjockeys Musik auf. Der Düsseldorfer DJ Rafik hat bereits zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und zeigt nun in Bad Bentheim sein Können. Ein breites Spektrum an Musikstilen ist zu hören, wenn DJ Crack-T am Mixpult steht. Aus der Region kommt DJ Josh, „der in der Grafschaft eine große Fangemeinde hat“.

„Das sind aber noch nicht alle Musiker. Wir haben noch einige weitere tolle Künstler eingeladen“, sagt Schröder. Welche, will er nicht verraten. „Wir wollen die Besucher überraschen“, sagt er.

Zwar beginnt das Fest erst im September, „aber eigentlich geht der Spaß jetzt bereits los“, sagen die Veranstalter. Denn die rund 40 Bogengemeinschaften bauen bereits ihre rot-gelben Festbögen. Am Freitag, 16. Juni, werden dann die ersten Lötken auf dem Herrenberg ab 18 Uhr gegossen. Nach dem Erbprinz, dürfen auch die Bürger sich daran versuchen. Das Tragen eines Lötkens berechtigt die männlichen Bürger am Schießen teilzunehmen. Für die Frauen gibt es Rosetten, die allerdings nicht zur Schießteilnahme berechtigen. Der Uniformappell wird am 4. August abgehalten und nicht wie angekündigt am 5. August. Das Fest selbst läuft vom 1. September bis zum 10. September.