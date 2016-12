BAMF: Asylbewerber bei Ankunft über Rückkehr informieren

Manche Asylbewerber haben in Deutschland schlechte Bleibechancen - etwa wenn sie aus Balkan-Staaten kommen. Diese Menschen will das zuständige Bundesamt direkt nach der Ankunft über eine Rückkehr in ihr Heimatland informieren. Ein Pilotprojekt gibt es bereits.