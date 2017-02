„Balance“: Drei Tage im Zeichen der Gesundheit

Nordhorn. „Auf der Grafschafter Gesundheitsmesse im Kulturzentrum Alte Weberei finden Besucher alle Informationen zu neuesten Trends, bewährten Methoden sowie ausgewählte Expertenvorträge zu spannenden Themen“, versprechen die Veranstalter von der Nordhorner Event- und Marketing-Agentur „Zengamedia“.

Ideeller Träger der Messe, die jedes Jahr um die 10.000 Besucher aus der gesamten Grafschaft Bentheim und dem deutsch-niederländischen Umland zählt, ist auch 2017 wieder die Stadt Nordhorn. Seit der ersten Stunde im Jahr 2009 unterstützt zudem die „Bookholter Apotheke“ aus Nordhorn die Gesundheitsmesse als Kooperationspartner.

Nach der Eröffnung am Freitag 3. März, lädt die Messe bis einschließlich Sonntag, 5. März, zum Besuch an die Vechteaue ein. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch diesmal wieder die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme. „Mitmachen, Angebote ausprobieren und testen. Die Besucher sollen direkt erleben, wie wichtig Erholung ist“, betont Veranstalter Thomas Witte von „Zengamedia“. Deshalb richte sich das Messeangebot nicht nur an Erkrankte und Genesende, sondern auch an jene, die gesund und fit bleiben möchten.

Für die „Balance 2017“ kündigt Witte wieder das gesamte Erholungs- und Gesundheitspaket an: Personal-Trainer, Wellness-, Kosmetik- und spezialisierte Reiseanbieter sowie Stände zur gesunden Ernährung, Naturheilverfahren und Stressbewältigung sind dabei.

„Unser Ziel ist es auch in diesem Jahr wieder, die Angebote der Region mit der Neugier der Menschen zusammenzubringen“, erklärt Witte: „Krankenkassen, Kliniken und Sanitätsfachgeschäfte runden das Messeangebot als Aussteller aus dem klassischen Gesundheitswesen ab.“ Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling lobt die Vielfalt und Qualität des Messeangebotes: „Hier bieten sich den Besucherinnen und Besuchern vielfältige Möglichkeiten, um sich umfassend über neueste Entwicklungen, Erkenntnisse und Angebote aus dem Gesundheitssektor zu informieren. Darüber hinaus geben die Aussteller in den Bereichen Wellness und Beauty eine Vielzahl von Anregungen, wie wir der steigenden Geschwindigkeit und den Belastungen unseres Alltags aktiv begegnen können.“ Die Messe „Balance“ ist aus Sicht Berlings dabei ganz nah dran am Leben und an den Bedürfnissen der Menschen in der Region: „Dass dieses Konzept aufgeht, können wir am großen Erfolg erkennen, der sich vor allem durch konstant hohe Besucherzahlen zeigt.“ Kostenlose Fachvorträge von anerkannten Experten aus der Branche, ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielfältigen Bühnenshows und das „Kinderland“ für die kleinsten Besucher runden das Wochenende ab.

Das zentral gelegene „Kultur- und Tourismuszentrum Alte Weberei“ hat sich nach den langjährigen Erfahrungen der Veranstalter als Messestandort bewährt und ist beim Publikum mit seiner nahen Parkplatzanbindung beliebt. Witte: Früher waren hier 300 moderne Webstühle untergebracht, heute steht das ikonische Gebäude unter Denkmalschutz und beheimatet neben der Messe „Balance“ unter anderem auch die etablierte Grafschafter Messe für Bauen, Wohnen und Leben „Lebens(t)räume“ sowie die Grafschafter Messe für Ausbildung und Beruf „Arbeitswelten“.