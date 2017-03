Ein weiterer Bahnübergang an der Bundesstraße 403 in Neuenhaus wird derzeit gesichert: Eine neue Ampel- und Schrankenanlage soll demnächst den Abbiegeverkehr am Bahnübergang Eschenstraße/Erlenstraße regeln.

Bahnübergang an B403 in Neuenhaus gesichert

Neuenhaus. Die Vorbereitungen für die Wiedereinführung von Personenzügen in der Grafschaft Bentheim gehen voran: Entlang der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Nordhorn wird derzeit ein weiterer Bahnübergang aufgerüstet. Eine Ampel- und Schrankenanlage soll künftig den Bahnübergang Eschenstraße/Erlenstraße nahe der Bäckerei Borggreve sichern.

Nach Auskunft der Bentheimer Eisenbahn sollen Ampel und Schranke nicht erst in Betrieb gehen, wenn Ende kommenden Jahres die ersten Personenzüge nach Neuenhaus rollen. Die Anlage wird auch den Abbiegeverkehr regeln, wenn Güterzüge unterwegs sind. Der Knotenpunkt mit der Eschenstraße/Erlenstraße ist nach dem Tannenweg und der B403 der dritte Bahnübergang, der in Neuenhaus aufgerüstet wird. Im Stadtgebiet sind die Bahnübergänge am Strootdiek, am Grasdorfer Weg und an der Veldhausener Straße bereits auf dem geforderten technischen Stand.

Dossier zum Thema Bahnanschluss für die Grafschaft