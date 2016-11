Bahnhof Lingen soll Aushängeschild werden

Lingen. Nach Angaben von Stadtbaurat Lothar Schreinemacher sind das Gebäude und das Grundstück in einer Größe von 675 Quadratmetern zum 1. November in den Besitz der Stadt übergegangen. Formal musste die Lingener Politik über die Aufhebung der Satzung beschließen, mit der ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt am Bahnhof festgelegt worden ist. Dieses Instrument kann eine Kommune einsetzen, wenn sie ein besonderes öffentliches Interesse an dem Kauf nachweist. Die Satzung ist nach dem Erwerb nun überflüssig geworden.

Dringlich bleibt die Aufgabe, den Bahnhof wieder in einen ansprechenden Zustand zu versetzen. Darüber gibt es auch einen Konsens zwischen Rat und Verwaltung. „Leider hat die Bahn das Gebäude in den vergangenen Jahren nicht besonders pfleglich behandelt und keine Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt“, meinte Stadtbaurat Schreinemacher mit Hinweis auf die unansehnliche Eingangshalle und andere „Schmuddelecken“.

Kurzfristig wird die Stadt den Eingangsbereich nach einer gründlichen Reinigung mit einem neuen Anstrich versehen. Die Glasfront, die den Blick in die unansehnlichen Freiflächen des früheren Gastronomie- und Kioskbereichs freigibt, wird beklebt. Wie der Baudezernent weiter ausführte, wird Anfang Dezember auch ein Kiosk im Bereich des Fahrkartenverkaufs eingerichtet. Die Verwaltung nannte Donnerstag, 5. Dezember.

Größere Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wird die Stadt jetzt noch nicht in Angriff nehmen. „Wir wollen Förderanträge stellen; wenn wir vorher bereits anfangen, entfallen diese Mittel“, sagte Schreinemacher.

Auf lange Sicht soll der Bahnhof wieder zu einem Aushängeschild werden. Dazu gehört auch der Rückbau von Anbauten, die dem historischen Charakter des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes widersprechen. Ratspolitiker in Lingen begrüßten die Maßnahmen. Thomas Brümmer (CDU) verwies darauf, dass erhebliche Kosten auf die Stadt zukämen. Das Bahnhofsgebäude als Tor zur Stadt Lingen sei dies aber wert. Andreas Kröger (SPD) mahnte, dass bei der Sanierung des Gebäudes auch das Bahnhofumfeld mit in den Blick genommen werden müsse.