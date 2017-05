Bahn will mit Sonderaktionen noch mehr Fahrgäste gewinnen

dpa Berlin. Die Deutsche Bahn will mit Sonderaktionen den Fahrgastrekord aus dem Vorjahr übertreffen. Im Fernverkehr strebe sie an, 143 Millionen Passagiere zu befördern - das wären vier Millionen mehr als 2016, sagte die Vorstandschefin der Bahntochter DB Fernverkehr, Birgit Bohle. Von Januar bis April seien 45 Millionen Fahrten mit ICE- und IC-Zügen gezählt worden, ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu den Sonderangeboten gehören eine Million Sparpreis-Tickets für 19,90 Euro bis zum Jahresende und erstmals eine Bahncard 25 mit flexibler Laufzeit.