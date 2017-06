Badeunfall befürchtet: Mann im Vechtesee vermisst

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Samstagnachmittag zum Vechtesee in Nordhorn geeilt. Dort wird ein Flüchtling im Wasser vermisst.

Um in der Innenstadt nach dem Vermissten zu suchen, machen sich Taucher per Boot auf. Foto: Henrik Hille

An diesem Strandabschnitt

An diesem Strandabschnitt waren zuvor mehrere Personen im Vechtesee baden. Foto: Christian Schock

Die Feuerwehr Nordhorn ist mit einem Boot auf dem See auf der Suche nach dem Mann. Foto: Stephan Konjer

Nordhorn. Großalarm am Samstagnachmittag: Seit etwa 17 Uhr sind zahlreiche Rettungskräfte auf der Suche nach einem Flüchtling im Vechtesee. Der junge Mann wird dort im Wasser vermutet.

Video Mann im Vechtesee vermisst Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Zahlreiche Rettungskräfte sind am Samstagnachmittag zum Vechtesee in Nordhorn geeilt. Dort wird ein Flüchtling im Wasser vermisst.

In Höhe des Strandes am Vechtesee sollen gegen Nachmittag mehrere Personen gebadet haben. Auch zwei Flüchtlinge sollen dort ins Wasser gegangen sein. Nachdem beide zurück aus dem See kamen, verließ einer den Strandbereich und kam erst nach etwa 20 Minuten zurück. Dort fand er nur noch die Schuhe, Bekleidung, Sonnenbrille, das Fahrrad und das Handy seines Begleiters vor. Daher wird vermutet, dass der Mann, der um die 20 Jahre alt ist, erneut baden gegangen ist und nicht mehr ans Ufer zurückkam.

Vollalarm ausgelöst

Die Feuerwehr Nordhorn ist mit allen verfügbaren Einsatzkräften am See, die DLRG aus Nordhorn und Lingen ist ebenso vor Ort und hat Taucher dabei; außerdem ist das Sonarboot der Feuerwehr Rheine angefordert. Damit soll der Grund des Vechtesees abgesucht werden.

Die Rettungskräfte suchen vom Ufer aus, sie sind mit Booten auf dem Wasser und mehrere Taucher sind dabei unter Wasser nach dem Vermissten zu suchen. Inzwischen wurde die Suche auch auf die Innenstadt ausgedehnt.

Da der Begleiter des Vermissten nur wenig Deutsch spricht, gestaltet sich die Verständigung schwierig. Die Polizei prüft auch die Wohnung des Vermissten, ob er sich hier aufhält. Dennoch deutet anscheinend alles auf einen Badeunfall hin.

Vechtesee ist kein Badesee

Im Vechtesee ist das Baden nicht erlaubt. „Dass der Vechtesee ein Fließgewässer ist, macht ihn außerdem als Badesee wenig geeignet“, sagte Stadtsprecher Henrik Eickelkamp vor Kurzem auf GN-Nachfrage. Am Strand stehen allerdings keine Verbotsschilder, die auf die Gefahr hinweisen.

Angesichts der Rettungsaktion wirke es surreal, dass sich etwa 60 Schüler am See betrinken und andere Menschen direkt neben den Einsatzfahrzeugen grillen, berichten Augenzeugen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

