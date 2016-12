Bad Bentheimer SPD will Familienpass erweitern

Mehr aus diesem Ressort

Nach neunmonatiger Bauzeit eröffnete das Bad Bentheimer „Movie“ im Juli 1984. Aber nach zwölf Jahren und einem unglücklichen Besitzerwechsel war schon wieder Schluss. Jetzt ist wieder Leben in die Räume eingekehrt. mehr...

Die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim eilte am Mittwochmorgen zu einem Küchenbrand an der Straße Am Gymnasium. Eine Hausbewohnerin erlitt wahrscheinlich eine Rauchgasvergiftung. mehr...