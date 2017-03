Bad Bentheimer Rathausplatz: Der nächste Versuch

Ein Blick von oben: So könnte sich der Neubau in das Bild einfügen. Grafik: Talal Refit

Bad Bentheim. Ein Turm sollte es nicht sein, der da auf dem Platz neben dem Bad Bentheimer Rathaus gebaut werden soll. Ende vergangenen Jahres lehnte der Bauausschuss die Pläne des Architekten Horst Jäkel ab, auf der Fläche mehrere Gebäude zu errichten, davon einen Turm mit fünf Stockwerken an der Einmündung zur Apotheker-Drees-Straße.

Neue Pläne

In der Bauausschusssitzung am Mittwochabend war Jäkel nun erneut zu Gast und stellte gemeinsam mit dem Städteplaner Horst Heinicke die komplett überarbeiteten Pläne vor. Die Kritik, wonach der ursprüngliche Entwurf nicht in das Ortsbild passe, haben sich die Planer dabei zu Herzen genommen. Großer Wert wurde insbesondere von Städteplaner Heinicke darauf gelegt, dass in Richtung Gaststätte Zapata das Gebäude um ein Stockwerk niedriger wird. „Die Traufhöhe war im vorherigen Plan 7,90 Meter höher“, sagte Horst Jäkel. Zudem ist nun der Blick von der Ochtruper Straße aus Richtung Süden kommend auf den Pulverturm der Burg frei. Darüber hinaus liegt der Giebel in der Achse der Apotheker-Drees-Straße. Im Erdgeschoss sollen Gastronomie und Geschäfte entstehen mit einem arkadenartigen Vorbau. Darüber sollen Wohnungen eingerichtet werden.

historischer Flaschenhals

Horst Heinicke erinnerte anhand alter Fotos an den historischen Flaschenhals, durch den einst eine Torsituation als Zugang zur Innenstadt von der Ochtruper Straße her geschaffen worden war. „Früher war es hier allerdings so eng, dass man sich in Acht nehmen musste, wenn Lastwagen die Straße entlang fuhren“, erinnerte sich der Bentheimer. So solle es natürlich künftig nicht wieder aussehen. Doch die Optik soll eben jene Torsituation wieder herstellen – mit dem neuen Gebäude auf der einen und dem Volksbankgebäude auf der anderen Seite. Die Begrenzung im Norden entlang der Schlossstraße wird durch den Hauptbaukörper gebildet, der hinter der Flucht der Rathausfassade zurückbleibt und den Blick auf den Pulverturm freigibt. Auch durch den vorspringenden Giebel mit den Arkaden im Erdgeschoss wird diese Sichtachse nicht beeinträchtigt. „Durch die stark differenzierte Baukörpergestaltung gelingt es, die großen Baumassen in einzelne Gebäudeteile zu gliedern, die die Maßstäblichkeit im Stadtbild wahren und mit der angrenzenden beziehungsweise gegenüberliegenden Bebauung positiv korrespondieren“, erklärte Heinicke. Der Bau wirke trotz seiner großen Masse nicht negativ dominierend in den öffentlichen Raum hinein.

Entlang der Ochtruper Straße ist die Bebauung durch unterschiedliche Geschossigkeit gestaffelt. Dadurch solle, so Heinicke, der Übergang zum Haus Zapata gelingen sowie die Eingliederung des Baus in die für die Innenstadt typische kleinteilige Parzellierung gewahrt werden. Heinicke regte zudem an, bei der weiteren Planung die Innenhofgestaltung im Gebäudekomplex des vorliegenden Entwurfes zu überarbeiten, beispielsweise die stark dominierenden Parkplätze im Erdgeschoss.

Ausdrücklich lobte der Stadtplaner den Versuch, die beiden prägenden Linden östlich des Rathauses zu erhalten, was er jedoch als schwierig erachte. Hier müsse das Konzept im Detail noch angepasst werden. Ebenso müsse überprüft werden, ob die Verlagerung der Rathausstiege im oberen Abschnitt an die östliche Rathausmauer eine hochwertige Grün- und Freiflächengestaltung zwischen Rathaus und Neubau ermögliche. Insgesamt zeigte sich Horst Heinicke mit dem Neuentwurf hoch zufrieden: „Das ist seit den 1950er Jahren das Beste, was an dieser Stelle vorgesehen ist.“

„Hier finde ich Bad Bentheim wieder“

Focko Wintels (CDU) lobte den neuen Entwurf ausdrücklich: „Hier finde ich Bad Bentheim wieder. Bei dem Turm war das nicht der Fall. Der war zu futuristisch.“ Einige Kleinigkeiten müssten sicherlich noch angepasst werden. „Es geht aber in die richtige Richtung.“ Carin Stader-Deters (SPD) machte deutlich, dass sie sich trotzdem die Umsetzung des vorherigen Entwurfs gewünscht hätte. „Wenn der erste Vorschlag so intensiv von Herrn Heinicke begleitet worden wäre, dann hätten wir uns sicherlich anders entscheiden können.“ Parteikollege Bernhard Hofste pflichtete bei: „Der erste Entwurf hat mehr Akzente gesetzt und hat mir besser gefallen.“ Dr. Christian Blum (Grüne) sagte, dass der Entwurf in die richtige Richtung gehe, er aber auch gerne noch Alternativvorschläge sehen würde. Peter Wiering (FDP) kann mit dem Vorschlag „gut leben“. „Der erste Entwurf war überzeugend. Aber man muss mit unterschiedlichen Meinungen leben. Wir reden hier ja über Geschmack.“

Abstimmung im Mai

Focko Wintels verwies darauf, dass die Unterlagen den Fraktionen erst recht kurzfristig zugegangen waren und daher noch interner Beratungsbedarf bestehe. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, den Entwurf zurück in die Fraktionen zu verweisen. Bei der nächsten Bauausschusssitzung im Mai soll dann abgestimmt werden.