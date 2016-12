Bad Bentheim: Weiter Streit um altes Haus

Zwar gibt es keine Zweifel daran, dass die Bauarbeiten an der Ochtruper Straße 40 in Bad Bentheim fortgesetzt werden, dennoch gibt es erneut Diskussionen. Vor allem die Finanzierung und Nutzung werden infrage gestellt.

Bad Bentheim. Die Sanierung des Hauses an der Ochtruper Straße 40 erhitzt nach wie vor die Gemüter in Bad Bentheim. Das viel diskutierte Gebäude soll ab April 2017 als Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose genutzt werden. Trotz laufender Bauarbeiten am Haus und Zusagen, dass diese auch beendet werden sollen, werden die emotionalen Streitigkeiten aus der vergangenen Legislaturperiode nun öffentlich und unter neuer Ratsmehrheit fortgeführt.

Pressemitteilung als Auslöser

Auslöser war eine Pressemitteilung der CDU/FDP-Fraktion, die in der vergangenen Woche in den GN erschienen ist. Darin machte die neue Ratsmehrheit deutlich, dass sie immer noch gegen das Projekt sei und es nur unter Protest fortsetze, da sie keine „Bauruine“ in Bad Bentheim wolle. Die Ochtruper Straße 40 sei „ein Musterbeispiel dafür, wie man mit Steuergeldern nicht umgehen sollte“, erklärte Heiner Beernink, Vorsitzender der CDU-Fraktion, in besagter Pressemitteilung.

Reaktionen

Diesen Vorwurf lies Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) nicht auf sich sitzen. Er machte im sozialen Netzwerk Facebook in fünf Punkten deutlich, warum das Projekt seiner Meinung nach immer noch „grundsolide und gut“ sei. Schließlich werde der Landkreis Grafschaft Bentheim Miete für das Haus bezahlen, sofern im April wirklich Flüchtlinge dort einziehen. Das Haus sei günstig, ein Neubau wäre teurer gewesen und die Stadt benötige ein Haus, „in dem zur Not bis zu zwölf Personen oder zwei Familien, die obdachlos zu werden drohen, untergebracht werden können“.

Forderung nach Entschuldigung

Marcel Speker, neuer CDU-Ortsverbandsvorsitzer, gefiel dieser Beitrag hingegen überhaupt nicht. Er fordert auf Facebook eine Entschuldigung des Bürgermeisters, weil dieser CDU/FDP indirekt der Lüge bezichtigt habe. Speker stellte seinerseits ebenfalls fünf Punkte auf, um Pannens Argumente zu widerlegen: „In Zeiten klammer Kassen ist eine solche Reserve-Herberge nicht vermittelbar.“ Die eingeplanten Kosten würden nicht nur überschritten, sondern die SPD versuche zudem, die erheblichen Mehrkosten zu vertuschen, indem „Standards reduziert“ worden seien. Wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen sei es zudem wahrscheinlich, dass der Landkreis das Haus an der Ochtruper 40 gar nicht mieten werde.

Die Beiträge von Volker Pannen und Marcel Speker sorgen für mächtig Ärger. Ratsherr Johann Bardenhorst (SPD) kommentierte zum Beispiel: „Die Arbeitsweise der ‚Mehrheitsgruppe‘ in dieser wie auch in anderen Entscheidungen der letzten Wochen ist Populismus und Polemik pur. Das hat nichts mehr mit sachorientierter Politik zu tun.“

Entscheidung längst gefallen

Spekers Beitrag erschien auch auf der Facebook-Seite des CDU-Ortsverbandes. Während sich die FDP-Gruppe auf Facebook bislang nicht zu den Umbauten an der Ochtruper Straße 40 äußerte, versteht der Bad Bentheimer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen die neuentflammte Diskussion über eine längst gefällte Entscheidung nicht: „Man kann zum Bau stehen, wie man will: Er ist fast fertig. Jetzt abzubrechen wäre ein echter Schildbürgerstreich – und kommt damit realistisch nicht in Frage. Weshalb also das ganze Getöse...“

