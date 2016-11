Bad Bentheim: Kommunales Kino „illusorisch“

Bad Bentheim. Ein Projekt wie das kommunale Kino, das zwischen 50.000 und 109.000 Euro für die Technik kostet, ist angesichts der Haushaltslage „illusorisch“, hieß es. Nach Auskunft der Pädagogen Dennis Kley und Danica Baldauf vom Unabhängigen Jugendhaus könnte es gelingen, mit einer Förderung von möglicherweise 4500 Euro ein verbessertes Kino-Programm für Kinder und Jugendliche in einem größeren Raum als bisher im „Treff 10“ zu realisieren. Für ein Kommunales Kino aber seien 109.000 Euro allein für die Technik nötig, wenn man auch aktuelle Filmen zeigen wollte. Für die Hälfte der Summe gebe es ein Programmkino. Solche Projekte wären aber nur zu verwirklichen, wenn es eine Art ehrenamtliche Kino-AG gäbe, an der nach Einschätzung von Bürgermeister Volker Pannen durchaus Interesse bestehen würde.

Sehr zufrieden zeigte sich Baldauf mit den Ergebnissen und dem Verlauf der Ferien(s)pass-Aktion, an der 564 Personen teilnahmen und damit 52 mehr als 2015. Zu 93 Prozent kamen die Kinder und die Eltern (bei Familienprojekten) aus Bad Bentheim und Gildehaus zu den insgesamt 90 Veranstaltungen in den Bereichen Sport (17), Kreativität (32), Kultur und Bildung (17), Ernährung (4) und Freizeiten (20). Dabei hat jeder Teilnehmer im Durchschnitt an drei Veranstaltungen teilgenommen. Mit knapp 26.000 Euro an Teilnehmerbeiträgen hat man einen Gewinn von 1300 Euro erwirtschaften können, der 2017 dafür genutzt werden soll, um die einwöchigen Kinderfreizeiten nach wie vor zum Preis von 180 Euro anbieten zu können.

Eine Mütterbefragung des Landkreises stellten Kreisrat Dr. Michael Kiehl und Jacqueline Hirschmüller (Wirtschaftsförderung) vor. Ziel ist es, das weibliche Fachkräftepersonal in der Grafschaft zu erhöhen. Gefragt wurden 5637 Betreuungspflichtige von Kindern zwischen Null und 16 Jahren. Aus den 1255 Antworten ergibt sich: Viele Frauen haben zwar nur einen Minijob, sind damit aber nicht wirklich unzufrieden. Vielleicht aber auch deshalb, weil die zahlreichen – und für Bad Bentheim mit gut bis sehr gut bewerteten – Betreuungsangebote sogar eine Teilzeittätigkeit oft nicht möglich machen. Die wird aber zumeist für die Vormittagsstunden gewünscht, was wiederum Betriebe bisweilen schwer in die Arbeitsabläufe integrieren können. Weil es einen großen Weiterbildungswunsch von Frauen gibt, scheint zumindest eine Grundvoraussetzung gegeben. Jetzt geht es nach Ansicht von Michael Kiehl und Volker Pannen darum, durch offene Gespräche mit allen Seiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen. Handlungsbedarf besteht offenbar bei den flexiblen Arbeitszeiten, der finanziellen Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch die Betriebe und die Ferienbetreuung.

Ferienbetreuung: Vielleicht ist es auch so zu erklären, dass in den Sommerferien in Bad Bentheim die Ferienbetreuung mit 112 Kindern unerwartet stark nachgefragt war. „Das hatten wir nicht erwartet, hat uns aber sehr gefreut“, sagte Ute Jasniack-Collet im Ausschuss. Bad Bentheim mache in allen Ferien solche Betreuungsangebote für Grundschulkinder. Sie kosten die Eltern zwischen 2,50 und fünf Euro pro Tag – gestaffelt wie bei den Kindergartenbeiträgen.

Flüchtlingshilfe: Bei der Vorstellung des in der Flüchtlingsarbeit tätigen Thorsten Sawatzky, dessen bis Mitte 2017 befristete Stelle zu 60 Prozent aus Spenden und zu 30 Prozent von den Kirchen finanziert wird, machte Pannen deutlich, wie wichtig eine professionelle Unterstützung der Paten ist, um diese nicht zu überfordern. Dabei reiche die Förderung des Landkreises für die Flüchtlingsbetreuung keineswegs aus. Es sei wichtig, die Stelle des Flüchtlingssozialarbeiters mindestens um drei Jahre zu verlängern, „weil die Daueraufgabe bleibe“. Bis zum Jahresende kämen noch 30 Asylsuchende dazu. Pannen: „Das Kontingent ist jetzt doch zu erfüllen, dafür brauchen wir wieder Wohnungen, die wir schon gekündigt haben, damit wir sie nicht leer stehen lassen müssen.“