B 403: Größtes Bauprojekt beginnt

Nun wird die Bundesstraße 403 auch in der Niedergrafschaft saniert. Bis Ende des Jahres werden in vier Bauabschnitten rund 22 Kilometer der Straße saniert. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Neuenhaus. Die Bauarbeiten beginnen mit dem etwa vier Kilometer langen Teilstück zwischen Neuenhaus und Uelsen . Von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 16. Oktober, wird die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Anwohner können die Straße bis Firma Deppe befahren. Das wird aber nur aus einer Richtung möglich sein – je nach Stand der Bauarbeiten aus Neuenhaus oder Uelsen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist eine rund elf Kilometer lange Umleitung auf der K 16 und K 22 über Haftenkamp ausgeschildert.

Klaus Haberland, Leiter der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Lingen, appelliert an die Auto- und Lastwagenfahrer, sich an die Umleitung zu halten. „Mögliche Schäden an der Umleitungsstrecke werden ausgeglichen“, sagte Haberland im Gespräch mit den GN. Vorher habe es eine Bestandsaufnahme gegeben. Wenn Verkehrsteilnehmer aber auf anderen Strecken als den ausgewiesenen fahren würden und es dort deswegen zu Schäden komme, würde das zu Schwierigkeiten führen, so Haberland weiter.

Um mögliche weitere Konflikte zu minimieren, habe die Straßenbaubehörde den Bauzeitraum bewusst gewählt. „Wir bauen in den Herbstferien, damit der Schulbusverkehr nicht umgeleitet werden muss“, erläutert Haberland. Und nach Emlichheim gelangen die meisten Autofahrer über die K 16, die auch als Umleitung nach Uelsen dient.

Insgesamt werden auf rund 22 Kilometer der B 403 etwa 4,9 Millionen Euro für die Sanierung ausgegeben. „Das ist das größte Projekt, das wir dieses Jahr in der Grafschaft Bentheim umsetzen werden“, sagte Haberland. Die Strecke sei verschlissen. Deswegen wird die Deckschicht erneuert aber, auch tiefere Tragschichten werden in Schuss gebracht. Zusammen mit den Abschnitten in der Obergrafschaft (die GN berichteten) werden bis Ende des Jahres über 40 Kilometer der B 403 komplett neugemacht sein. Diese und die Kosten der Baustellen an anderen Bundesstraßen summieren sich im laufenden Jahr auf rund zehn Millionen Euro, das ist etwa die dreifache Summe, die im vorherigen Jahr investiert wurde. Damit sei rund ein Viertel der Bundesstraßen in saniertem Zustand.

Der jahrelang vernachlässigte und nun forcierte Straßenbau führt dabei auch zu unerwarteten Engpässen. Die Baufirmen stünden vor der Herausforderung, genug Material und Geräte zu beschaffen. Derzeit seien die Ressourcen knapp; beispielsweise gebe es bundesweit einen Mangel an Splitt, Baustellenampeln und Gelbmarkierungen seien schwierig zu bekommen, machte Haberland deutlich. Dennoch seien die Arbeiten in der Obergrafschaft im Plan gewesen und so glaubt der Leitende Baudirektor daran, dass es auch bei den Bauarbeiten in der Niedergrafschaft bestens laufen werde. „Die beauftragten Baufirmen haben die Termine super eingehalten“, sagt Haberland. Auch das Wetter habe bisher gut mitgespielt.

Die Bauarbeiten an der B 403 sollen Anfang Dezember abgeschlossen sein. Weitere Bauabschnitte sind:

vom 17. Oktober bis 3. November Uelsen bis Wilsum,

vom 7. bis 26. November Wilsum bis zur K20 vor Emlichheim und

vom 16. November bis 2. Dezember Emlichheim Richtung Grenze bis zur Gleisanlage. Dahinter ist die Strecke bereits saniert.

Auch bei diesen drei Bauabschnitten kommt es zu Sperrungen und Umleitungen, die rechtzeitig vorher bekannt gebeben werden. Autofahrer müssen sich also noch länger auf Behinderungen einstellen. Dafür haben sie spätestens zu Jahresbeginn eine fast komplett erneuerte Bundesstraße 403. Natürlich hängt der Zeitplan stark vom Wetter ab und kann sich deswegen verzögern.