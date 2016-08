Awo feiert in Klausheide 20-jähriges Bestehen

Nordhorn. Als der Kreisverband Grafschaft Bentheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Anfang der 1990er Jahre die Idee hatte, das Herrenhaus des ehemaligen Kruppschen Guts Klausheide zu kaufen und darin eine Betreuungseinrichtung für alkoholkranke Menschen aufzubauen, stieß er damit nicht überall auf Zustimmung. Doch der damalige Awo-Kreisvorsitzende Heinrich Alferink ließ nicht locker. Aus Gesprächen mit den zuständigen Stellen des Landes Niedersachsen wusste er, dass im Weser-Ems-Raum Bedarf für Heimplätze für chronisch kranke depravierte Alkoholiker bestand – und verfolgte mit Beharrlichkeit sein Ziel, eine solche Einrichtung in Klausheide zu schaffen.

Nach sechsjährigen Planungen und Verhandlungen konnte die Einrichtung 1996 eröffnet werden. Am gestrigen Freitag blickte sie zurück auf ihr 20-jähriges Bestehen.

60 Plätze habe Alferink damals in Klausheide schaffen wollen, aber nur 33 seien anfangs genehmigt worden, erinnerte die Awo-Kreisvorsitzende Sigrid Stinn an die Anfänge der Einrichtung. Schwierig sei nicht nur die Finanzierung des Projekts gewesen, das insgesamt rund zwei Millionen Euro kostete. Schwierig sei es auch gewesen, beim Umbau des Gutshauses die Anforderungen an die Betreuungseinrichtung mit den Auflagen des Denkmalschutzes in Einklang zu bringen.

Doch das Experiment gelang. Das Gutshaus mit dem 13 Hektar großen Parkgelände biete ideale Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten. Durch den Ausbau von Nebengebäuden und die Einrichtung einer Außenwohngruppe wurde die Zahl der Betreuungsplätze inzwischen auf 56 erhöht, weitere sechs Plätze kommen demnächst durch Umbau eines weiteren Hauses hinzu.

Seit 2003 ist Renate Koopmann Leiterin der Einrichtung. Sie dankte ebenso wie Sigrid Stinn ihrem Vorgänger Klaus Balgenorth und dessen Stellvertreter Berthold Nykamp. Beide hatten die Betreuungseinrichtung ab 1996 als Heimleiter aufgebaut.

„Wir haben hier so viel aufgebaut und so viele Ideen umgesetzt“, schwärmte Renate Koopmann über die Anfangsjahre der Awo-Klausheide. Bis heute seien ein „tolles Team“ und ein tolles Miteinander mit den Bewohnern wichtige Fundamente für die Arbeit. Gerade die vielfältigen Möglichkeiten zu kreativer Arbeit auf dem Gelände bildeten einen geschützten Raum, indem die Bewohner sich einbringen und verloren geglaubte Fähigkeiten wiederentdecken könnten. Koopmann: „Ohne Heinrich Alferink hätte es diese Einrichtung so nie gegeben.“

Die Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit des langjährigen „Mister Awo“ Heinrich Alferink stellte auch Awo-Bezirksvorstandsmitglied Friedhelm Merkentrup in seiner Laudatio heraus. Mit viel Mut, Arbeit und Wissen habe er für eine Einrichtung gekämpft, die „es so in ganz Deutschland nicht noch einmal gibt“. Merkentrup lobte Alferinks langjähriges Engagement für „einen der stabilsten und gut geführten Kreisverbände im Awo-Bezirk Weser-Ems“. Diesen Kreisverband habe Alferink über Jahrzehnte geprägt.

In Anerkennung dieser Verdienste zeichnete Merkentrup Heinrich Alferink mit der Elisabeth-Frerichs-Medaille der Awo Weser-Ems aus – einer Ehrenmedaille, die im Bezirk zuvor erst zweimal verliehen worden ist.

Um die Zusammenhänge zwischen traumatischen Erlebnissen, Traumafolgen und Suchtproblematik ging es in einem Fachvortrag, den Chefarzt Dr. Ansgar Siegmund von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Nordhorner Euregio-Klinik hielt. Siegmund ging dabei auf die Symptome und Folgen nicht bewältigter traumatischer Erlebnisse ein. Ziel einer Therapie könne nicht sein, das Erlebte zu vergessen, sondern damit umzugehen. Wo dieser Umgang nicht gelinge, könnten Vermeidungsverhalten und anhaltende Übererregbarkeit zu sozialem Rückzug, aber auch zur Sucht führen.

Stichwort: Elisabeth Frerichs

Die 1883 geborene SPD-Politikerin Elisabeth Frerichs aus Wilhelmshaven gilt als eine der Gründungsmütter der Arbeiterwohlfahrt.

Schon Ende 1919, als die Arbeiterwohlfahrt in der Weimarer Republik von der SPD-Reichstagsabgeordneten Marie Juchacz aus der Taufe gehoben wurde, gründete Elisabeth Frerichs im Wilhelmshavener Vorort Rüstringen den „Bezirksausschuss für Arbeiterwohlfahrt in Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück“, der nach dem Zweiten Weltkrieg zur Keimzelle des heutigen Awo-Bezirksverbandes Weser-Ems wurde.

Bis zum Verbot der Awo durch die Nazis 1933 und auch bei der Wiedergründung nach dem Krieg hat Frerichs sich große Verdienste um die Arbeiterwohlfahrt erworben.

Nach dem Krieg gehörte Elisabeth Frerichs zunächst dem Oldenburger Landtag, ab 1947 für eine Legislaturperiode dem Niedersächsischen Landtag an.

Die vielfach ausgezeichnete Politikerin starb 1968 in Oldenburg.

