Autoverkehr am Mersch soll weniger werden

Wie man das Verkehrsaufkommen am Mersch in Gildehaus verringern kann, darüber wird demnächst der Bauausschuss diskutieren. Eine Möglichkeit besteht in einer Einbahnstraßenregelung.

Gildehaus. In der Bad Bentheimer Stadtverwaltung werden derzeit Ideen diskutiert, wie man dem hohen Verkehrsaufkommen am Mersch in Gildehaus begegnen kann. „Eine Möglichkeit aus unserer Sicht ist die Rückstufung des Mersch zur Fahrradstraße ab der Ohmsstiege, die den Haupt-Kfz-Verkehr vom Nordhorner Weg zur L 39 und von dort Richtung Nordhorn aufnehmen könnte“, sagt Bürgermeister Volker Pannen. Der Mersch könnte nach den Vorstellungen der Verwaltung zwischen dem Wellenkamp und der Einmündung Ohmsstiege ortsauswärts zur Einbahnstraße gemacht werden. „An der Ohmsstiege müsste dann der Radweg markiert werden“ erklärt Pannen. An der Kreuzung Milkmannstraße/L39 /Ohmsstiege sei die L 39 wesentlich besser einsehbar. Ein Haltebalken auf der Fahrbahn ortsauswärts vor der Einmündung der Ohmsstiege würde bei einem Rotsignal der morgens häufig benutzten Fußgängerampel den kreuzenden Pkw die Fahrt erleichtern. „Die Sicherheit der Schulkinder auf ihrem Weg zur Schule würde durch diese Maßnahmen deutlich erhöht“, sagte Volker Pannen.

Doch bevor es zu dieser Einbahnstraßenregelung kommen soll, prüft die Verwaltung eine andere Möglichkeit, den Verkehr in diesem Bereich zu beruhigen, wie Britta Kwakkel vom Bad Bentheimer Bauamt auf GN-Anfrage erklärte. „An der Abzweigung des Mersch zur Ohmsstiege könnte eine Einengung errichtet werden, die die Pkw-Fahrer dazu verleiten soll, die Ohmsstiege zu benutzen und nicht den Mersch.“ Fahrzeuge, die aus Richtung Nordhorn kommen, müssen durch diese Einengung warten, wenn sie weiter geradeaus fahren möchten, der Gegenverkehr hätte Vorrang. Der Weg zur Ohmsstiege hingegen wäre frei. Sollte diese Idee umgesetzt werden, jedoch nicht den gewünschten Erfolg bringen, wäre die Einbahnstraßenregelung auch möglich, sagt Kwakkel. „Diese Ideen sind allerdings noch nicht in den politischen Gremien besprochen worden. Sie sollen im nächsten Bauausschuss diskutiert werden.“

In einem Schreiben an Klaus Haberland, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, brachte Pannen seine Forderung nach einer Roteinfärbung des Radweges an der Ohmsstiege zur Schulwegsicherung zum Ausdruck. Doch die wird es nicht geben. Klaus Haberland verweist im Gespräch mit den GN auf einheitliche Regelungen. „Diese sehen vor, dass solche Einfärbungen nur an besonders gefährlichen Stellen verwendet werden dürfen.“ Und eine solche gefährliche Stelle läge hier nicht vor. Eine Roteinfärbung dürfe außerdem nicht zu häufig eingesetzt werden, sonst verliere sie ihren warnenden Charakter. „An vergleichbaren Stellen andernorts wurde eine Roteinfärbung auch untersagt. Im Sinne der Gleichbehandlung können wir das in Gildehaus dann nicht einfach genehmigen“, so Haberland. Als Alternative zur Roteinfärbung schlägt Pannen vor, kleine Reflektoren auf dem Radweg zu installieren. Doch auch diese Idee stößt bei Klaus Haberland auf wenig Gegenliebe. „Das würde den Betriebsdienst stören, beispielsweise den Winterdienst.“

Warten auf Unterstützung muss die Stadt auch in einem anderen Punkt. Volker Pannen wies die Landesbehörde für Straßenbau auf den dringend sanierungsbedürftigen Fahrradweg zwischen der Ampelkreuzung L 42/L39 in Springbiel hin. Eine Zusage konnte Haberland allerdings nicht machen und verweist im GN-Gespräch auf den großen Sanierungsbedarf der Radwege an den Landesstraßen in seinem Geschäftsbereich, die die finanziellen Mittel übersteigen. „Der Radweg an der L 39 ist nicht in so einem schlechten Zustand. Da gehen andere vor“, so Haberland. Seine Behörde sammele die vielen Forderungen der Bürgermeister. „Wir stellen dann eine Prioritätenliste auf und arbeiten diese ab.“