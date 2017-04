Autos stoßen auf L 67 bei Wietmarschen zusammen

Mehr aus diesem Ressort

Spektakulär war am Sonnabend der Unfall mit einem Treckergespann in Hoogstede-Scheerhorn. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Leben verdankt er dem 22-jährigen Ersthelfer Dominik Santrau aus Emlichheim. mehr...

Im Heimatort alt zu werden, ist der Wunsch vieler Menschen. In Uelsen fehlten jedoch passende Angebote – zumindest bislang. Gestern hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Itterbecker Straße eine Tagespflege eröffnet. mehr...

In eine Festmeile verwandelte sich am Sonntagnachmittag der Emlichheimer Ortskern. Denn die örtliche Werbegemeinschaft hatte zum 12. Frühlingsfest eingeladen. Auch die umliegenden Geschäfte hatten geöffnet. mehr...

Der Richtkranz weht am First der 15 mal sechs Meter großen Fachwerkscheune am Bauernmuseum in Osterwald. Hier hat ein altes Gemäuer, das in Handarbeit in der Region abgetragen worden war, ein neues Zuhause gefunden. mehr...