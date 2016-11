Autorin Asli Erdogan bleibt in Haft

dpa Istanbul. Statt Freilassung droht der türkischen Autorin Asli Erdogan womöglich lebenslange Haft. Ein Gericht in Istanbul nahm die Anklageschrift gegen die Autorin mit der entsprechenden Forderung an. Erdogan bleibe in Untersuchungshaft, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Zwar habe das Istanbuler Gericht die Freilassung in einem Anklagepunkt angeordnet. Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation bleibe sie jedoch im Gefängnis. Erdogan und acht weiteren Angeklagten wird unter anderem Mitgliedschaft und Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.