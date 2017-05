Autoliebhaber eröffnen die Oldie-Saison

Die Saisoneröffnung der Grafschafter Oldtimer-Freunde hat am Sonntag für einen vollen Herrenberg in Bad Bentheim gesorgt. Mehr als 150 stolze Oldtimer-Besitzer bevölkerten ab dem Vormittag den Platz unterhalb der Burg.

Bad Bentheim. So wurden neben dem Herrenberg auch die Schlossstraße und die Funkenstiege zur Flaniermeile der Autoliebhaber.

„Wenn das Wetter mitspielt, ist bei der Saisoneröffnung immer viel los. Alle freuen sich darauf, mal wieder eine Ausfahrt zu machen“, betont Stüker. Eine offizielle Ausfahrt gab es auch am Sonntag für die Teilnehmer. Ab 12.30 Uhr setzten sich die Oldtimer über Ohne und Wettringen in Richtung Burgsteinfurt in Bewegung.

Das Besondere an den Treffen in Bad Bentheim, die von Mai bis Oktober jeweils am ersten Sonntag des Monats stattfinden, ist die lockere und ungezwungene Art. „Wir betreiben keine Vereinsmeierei. Jeder kann kostenlos mitmachen“, sagt Stüker, der vor über 20 Jahren im kleinen Kreis anfing und mittlerweile weit mehr als 100 Oldtimer-Freunde in seinem Email-Verteiler hat.

Viele Autoliebhaber sind zu Stammgästen der Treffen geworden. Das trifft auch auf Sabina Dudziak zu. Die Dortmunderin ist von Anfang an dabei – und kommt regelmäßig aus dem Ruhrgebiet angereist. „Ich bin damals über eine Anzeige in einer Oldtimer-Zeitschrift auf die Veranstaltung aufmerksam geworden“, erzählt Dudziak, die ihre Liebe zu alten Autos mit ihrem Mann Andreas teilt. „Für uns ist Bad Bentheim unsere Zweitheimat geworden. Uns gefällt vor allem die familiäre Atmosphäre“, sagt das Paar, das bei seiner Hochzeit sogar eine Trauzeugin aus Bad Bentheim hatte. Die beiden kennen sich aus in der Szene. Von der Nordsee bis nach Hessen sind Sabina und Andreas Dudziak fast jedes Wochenende auf Oldtimer-Treffen unterwegs. „Aber das hier ist unser Lieblingstreffen“, betonen die beiden Dortmunder.

Viele Oldtimer-Treffen hat auch Klaus Spitzer mit seinem Mercedes 190 SL mitgemacht. Gestern feierte er seinen 91. Geburtstag. Das hielt ihn aber nicht davon ab, mit seinem Oldtimer auf dem Herrenberg vorbeizuschauen. „Er ist unser ältester Teilnehmer und ein treuer Besucher“, berichtet Eckhard Stüker. Bis vor zwei Jahren steuerte Spitzer seinen Oldtimer noch selbst, mittlerweile sitzt aber seine Tochter am Steuer. So liefert das Oldtimer-Treffen viele kleine und große Geschichten.

Auch das Ehepaar Hilgers aus Uelsen gehört zu den Stammgästen. Mit ihrem MGA Sportwagen aus dem Jahr 1960 tragen sie zur bunten Vielfalt der Treffen bei. Denn auch in Sachen Fabrikaten, Typen oder Baujahr gibt es bei den Oldtimer-Freunden keine Beschränkung. „Wir freuen uns über alle, die mitmachen“, sagt Stüker.