Autofahrer überfährt Freund seiner Ex

dpa Rheinfelden. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Rheinfelden nahe der Schweizer Grenze den neuen Freund seiner Ex angefahren und lebensgefährlich verletzt haben soll. Aus Eifersucht und Rache soll der Mann mit dem Auto auf die beiden zugerast sein. Die Frau konnte laut Polizei noch zur Seite springen. Ihr Begleiter wurde jedoch von dem Auto erfasst, in einen Kellerabgang geschleudert und schwer verletzt. Weil das Tatfahrzeug ein Schweizer Kennzeichen hatte, werde auch in diese Richtung ermittelt, so die Polizei.