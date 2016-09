Autofahrer aus Nordhorn prallt in Ohne gegen Baum

Schwerer Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße in Ohne: Dort ist am Freitagmorgen ein Auto aus einer Kurve geflogen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt.

Ohne. Ein 55-Jähriger aus Nordhorn ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße (L 68) in Ohne schwer verletzt worden. Er fuhr mit einem Mercedes gegen 7.30 Uhr von Ohne in Richtung Wettringen und kam kurz vor der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in einer lang gezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr zunächst einen Baum, prallte dann gegen einen weiteren Baum und kam auf der Seite liegend zum Stehen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Es dauerte eine Stunde, bis die Feuerwehren aus Ohne und Schüttorf ihn befreien konnten. In dieser Zeit wurde der Mann vom Notarzt und Rettungsdienst bereits betreut. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und vermutet, dass der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Nachdem es nach es mehreren Tagen erstmals wieder geregnet hatte, war die Fahrbahn rutschig gewesen.