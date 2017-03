Autofahrer aus Nordhorn bei Unfall schwer verletzt

hlw Lingen. Am Dienstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall im Lingener Ortsteil Brögbern auf der Bremer Straße (B 213) ein 64-jähriger Mann aus Nordhorn und eine weitere Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte der Nordhorner gegen 8.50 Uhr mit einem Kleintransporter von der Bundesstraße in eine Nebenstraße abbiegen. Offenbar hatte die Audi-Fahrerin dies übersehen und fuhr in den Lieferwagen, der durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert wurde. Dessen Fahrer konnte von der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet werden. Er und die Frau wurden mit Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus gebracht. Die Besatzung eines zufällig auf den Unfall zukommenden Krankenwagens versorgte die Verletzten bis zum Eintreffen vom Notarzt und Rettungswagen.