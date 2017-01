Autobahnpolizei stoppt 100-Tonnen-Mobilkran

Eigentlich sollte die Fahrt bis nach Rotterdam führen, doch bereits in der Grafschaft Bentheim war kurz vor der Grenze Schluss: Die Polizei hat einen 100 Tonnen schweres Gefährt in Waldseite stillgelegt.

gn Bad Bentheim. Wie die Polizei erst am Sonntagvormittag mitteilte, hatte sie bereits in der Nacht zu Dienstag einen Schwertransport auf der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Waldseite Nord in Richtung Niederlande kontrolliert. Der Konvoi war auf dem Weg vom Windpark in Damme nach Rotterdam. Das Problem: Der Mobilkran hatte keine Genehmigung für den Transport. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt.

„Zur Bestimmung des exakten Gewichtes wurde der Kran mit einer mobilen Radlastwaage von der Polizei vor Ort verwogen“, berichtet die Autobahnpolizei. Dabei kam heraus: Er wiegt rund 100 Tonnen. Der polnischen Transportfirma, die den Kran von einer niederländischen Firma geliehen hatte, drohe nun eine erhebliche Geldbuße. „Hinzu kommen die Ausfallkosten des Kranes, da das Einholen einer Genehmigung einige Tage in Anspruch nehmen wird“, heißt es im Polizeibericht.

Artikel zum Thema Schwertransporter bleibt in Wilsum liegen