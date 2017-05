Autobahn 31 bei Geeste voll gesperrt

hlw/fsu Geeste. Nach Angaben der Polizei war gegen 12.30 Uhr an der Zugmaschine vorne links ein Reifen geplatzt. Der 45-jährige Lkw-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, überrollte mehr als 50 Meter Mittelschutzplanke, kippte dann auf die Beifahrerseite und blieb quer über beide Fahrbahnen liegen. Die Ladung der beiden Container, rund 20 Tonnen Schrott, verteilte sich auf die Autobahn. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Er blieb unverletzt. Aus den Tanks der Zugmaschine waren rund 500 Liter Kraftstoff ausgelaufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Groß Hesepe und Twist nahmen den Diesel mit Bindemittel auf. Die A 31 ist in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es bildeten sich lange Rückstaus. Erst ab 15 Uhr konnte der Verkehr über die Standtreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Für die Bergung des Havaristen wird die A 31 für weitere Stunden voll gesperrt.

