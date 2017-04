Autobahn 30 wird bis Herbst umgebaut

Mehr aus diesem Ressort

Den Kampf gegen Geschwindigkeitsverstöße wollen die Niederlande stärker als bisher führen. Dazu greifen sie demnächst wohl auf Blitzer in Mülltonnen zurück. Auch andere Verstecke sind geplant. mehr...

Auf frischer Tat hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb in Geeste erwischt und festgenommen. Der Tatverdächtige soll an Ostern mehrere Autos aufgebrochen haben. Die Beamten suchen nach den Besitzern des Diebesguts. mehr...

Ein Unbekannter hat in Herzlake auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt. mehr...

Der Eigentümer der MEP will in den nächsten Jahren einen siebenstelligen Betrag in das Meppener Einkaufszentrum investieren. Mit der bisherigen Entwicklung ist man unzufrieden. mehr...