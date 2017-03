Auto und Lastwagen stoßen bei Veldhausen zusammen

Veldhausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Veldhausener Straße zwischen Neuenhaus und Veldhausen ist am Montagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Er fuhr mit einem „Hyundai“ von Neuenhaus in Richtung Veldhausen und stieß kurz vor der Einmündung zur Escher Straße aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Das Auto rutschte anschließend eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter und kam auf einem Feld zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Er konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/auto-und-lastwagen-stossen-bei-veldhausen-zusammen-187817.html

Zwischen Neuenhaus und Veldhausen sind am Montagnachmittag ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Das Auto rutschte anschließend eine Böschung hinunter, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

