Auto prallt gegen Baum - Vier Teenager tot

dpa Kempten. Vier junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Memmingen in Bayern ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Auto war am späten Abend mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde in zwei Teile zerfetzt. Ein Sachverständiger soll ermitteln, warum der Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Erst rund sechs Stunden nach dem Unfall war die Unfallstelle geräumt. Die fünf jungen Männer im Wagen wurden zwischen 1998 und 2000 geboren.