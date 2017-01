Auto in Wietmarschen abgebrannt

gn Wietmarschen. Kurz vor 11 Uhr hat am Dienstag ein Auto in der Kleestraße aus bisher ungeklärter Ursache gebrannt. Als die Freiwillige Feuerwehr Wietmarschen an der Einsatzstelle eintraf, stand der gesamte Motorraum in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Aufmerksame Anwohner verhinderten Schlimmeres. Sie hatten die Rauchentwicklung frühzeitig bemerkt und das Auto sofort aus dem Carport geschoben. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.