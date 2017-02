Auto in Menschengruppe: 73-Jähriger stirbt in Heidelberg

Bild 1 / 7 Mitarbeiter der Polizei suchen nach Spuren. Foto: Handout/Polizei Mannheim

Einer der drei verletzten Passanten starb im Krankenhaus. Foto: R. Priebe

Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren. Foto:R. Priebe

Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen war zur Tatzeit stark belebt. Foto: R. Priebe

Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. Foto: R. Priebe

Nach kurzer Flucht wurde der Mann angeschossen. Foto: R. Priebe

Nach kurzer Flucht wurde der Mann angeschossen. Foto: R. Priebe

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Heidelberg ist ein 73 Jahre alter Fußgänger an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.