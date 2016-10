Auto in Flammen: A31 vorübergehend gesperrt

sb Wietmarschen. Schreck am Abend für die fünf Insassen eines Ford Focus: Das Auto ging am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der A31 in Flammen auf. Der Fahrer aus Vechta und seine vier Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen, sie wurden nicht verletzt.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/auto-in-flammen-a31-voruebergehend-gesperrt-170103.html

sb Wietmarschen. Schreck am Abend für die fünf Insassen eines Ford Focus: Das Auto ging am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der A31 in Flammen auf. Der Fahrer aus Vechta und seine vier Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen, sie wurden nicht verletzt.

Auf der Autobahn 31 ist am Abend ein Auto ausgebrannt. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn zwischen Lohne und Wietmarschen zeitweise gesperrt werden.

