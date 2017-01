Kurzer Schreck für einen Autofahrer in Nordhorn: Als er sein Fahrzeug reinigen wollte, rauchte es plötzlich aus seinem Armaturenbrett.

Auto fängt Feuer in Waschanlage

gn Nordhorn. Zu einem Brand wurden die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Nordhorn am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr gerufen, teilte die Feuerwehr mit. In einer Waschbox an der Neuenhauser Straße sollte ein Auto laut Meldung der Leitstelle brennen.

Bei Eintreffen des Brandmeisters vom Dienst stellte sich jedoch heraus, dass es wohl lediglich zu einem Schwelbrand hinter dem Armaturenbrett gekommen war. Der Fahrer des VW Transporters hatte bereits das Radio ausgebaut, um besser an den Brandherd herankommen zu können.

Die mit zwei Fahrzeugen ausgerückten zehn Feuerwehrleute löschten den Brand und kontrollierten das restliche Fahrzeug, bevor sie etwa 30 Minuten nach Alarmierung wieder den Weg zur Wache an der Wietmarscher Straße antraten.