gn Gildehaus. Die Ortsfeuerwehr Gildehaus ist am Donnerstag zu einem Autobrand an der Euregiostraße gerufen worden. Beim Eintreffen stand das rote Fahrzeug in Vollbrand. Mit Atemschutzgeräten löschten die Kameraden den Brand schnell mit Schaum. Anschließend kontrollierten sie mit einer Wärmebildkamera, ob es noch Glutnester gab.

Um 15.10 Uhr ist die Gildehauser Wehr zu einem Fahrzeugbrand an der Euregiostraße in Gildehaus ausgerückt. Der rote VW Polo konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden.

Auto brennt in Gildehaus aus

