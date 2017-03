Zu einem Einsatz am späten Montagabend in Wielen rückten 55 Kameraden der Feuerwehren Wilsum und Uelsen aus. In einer Doppelgarage brannte ein Auto.

Auto brennt in Garage in Wielen aus

Wielen. Ein Auto ist aus bislang ungeklärter Ursache in einer Doppelgarage an der Straße Am Waldrand in Wielen am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr ausgebrannt. Ein weiteres Auto wurde durch den Brand beschädigt. 55 Kameraden der Wehren Wilsum und Uelsen waren im Einsatz. Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen, ein kurzzeitiger Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Flammen zerstörten die Garage erheblich, verletzt wurde aber niemand. Am Wohnhaus entstand nach bisherigem Kenntnisstand leichter Sachschaden.