Auszeichnung: Wilsumer bester Geflügelhalter

„Landwirt des Jahres 2016“ ist Ingo Mardink aus Wilsum zwar nicht geworden. Dennoch darf er sich über eine Auszeichnung freuen: Er ist am Dienstag in Berlin Sieger in der Kategorie „Geflügelhalter“ geworden.

gn/fsu Wilsum/Berlin. Im Rahmen der Galaveranstaltung „Nacht der Landwirtschaft“ in Berlin wurde der Ceres-Award 2016 des dlz-Agrarmagazins verliehen. Zum „Landwirt des Jahres 2016“ und gleichzeitig zum Sieger in der Kategorie Milchviehhalter wurde Michael Dörr aus Roßdorf, Hessen, gekürt. Darüber hinaus wurden Sieger in zehn Einzelkategorien ausgelobt. Ingo Mardink aus Wilsum ist Sieger in der Kategorie Geflügelhalter, berichtet das dlz-Agrarmagazin.

„Der Preis der Landwirtschaft“, so Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, „hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem anerkannten und attraktiven Wettbewerb für unsere Landwirte entwickelt. [...] Die Sieger des Ceres-Award zeichnen sich durch ihre Entschlossenheit, ihre Beharrlichkeit, ihre Kreativität und ihre Durchsetzungsfähigkeit aus.“

Von insgesamt 150 qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum wählte die Jury, bestehend aus Fachredakteuren und Experten aus Verbänden und Unternehmen, nach intensiver Prüfung der Bewerbungsunterlagen 30 Landwirtinnen und Landwirte ins Finale. Anschließend war das Jurorenteam in ganz Deutschland sowie Österreich unterwegs, um die Finalisten vor Ort zu beurteilen.

Der Ceres Award wird seit 2014 verliehen und von Branchenvertretern als höchste landwirtschaftliche Auszeichnung eingestuft. Zahlreiche Fachorganisationen und Unternehmen unterstützen den vom Fachblatt dlz agrarmagazin initiierten Titel, der unter der Schirmherrschaft von Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, steht. Aus den Gewinnern von zehn Einzelkategorien wählt eine Jury. Als Preisgeld winken dem Gesamtsieger 10.000 Euro für ein Projekt, welches das Ansehen der Landwirtschaft fördert.