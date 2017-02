gnWietmarschen. Die Ausstellung im Stifts- und Wallfahrtsmuseum in Wietmarschen wird derzeit komplett überarbeitet und präsentiert sich ab Mai in ganz neuer Form. Das Ausstellungsdesign wird professionell gestaltet, viele historische Ausstellungsstücke sollen durch eine Restaurierung neuen Glanz erhalten.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/ausstellung-in-wietmarschen-zur-reformation-184684.html

Die Ausstellung ist geöffnet vom 21. Mai bis 31. Oktober sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr, an Feiertagen, nach den Dienstags-Pilgermessen im Mai und Oktober und nach Vereinbarung.

Im 19. Jahrhundert gelang den Bentheimer Grafen die Auflösung des Stiftes. Die alte Klosterkirche wurde zur Gemeindekirche, viele Stiftsgebäude wurden abgebrochen. Doch die Marienverehrung blieb in Wietmarschen lebendig und im 20. Jahrhundert erwachte die Marienwallfahrt unter Dechant Rosemann und Bischof Berning zu neuer Blüte. Auch dies wird in der neuen Ausstellung geschildert.

Dennoch hatte die Reformation auch für Wietmarschen weitreichende Folgen. Aus dem Kloster wurde ein freiweltlich-adeliges Damenstift, die Kirchenausstattung wurde im üppigen Stil des Barock erneuert und an die Stelle der Klostergebäude traten die Wohnhäuser von Stiftsdamen, Äbtissin und Verwalter. Das mittelalterliche Gnadenbild wurde zum Ziel barocker Wallfahrten, Wietmarschen entwickelte sich zum Zentrum des katholischen Glaubens in der reformierten Grafschaft Bentheim.

Pünktlich zur Familienwallfahrt am Sonntag, 21. Mai, wird eine neue Ausstellung über Wietmarschen und die Reformation eröffnet. Sie schildert die Geschichte des Klosters Marienrode, das zunächst enge Beziehungen zum Bentheimer Grafenhaus pflegte. Als der Graf und seine Grafschaft sich 1544 der Reformation anschlossen, leistete das Kloster jedoch entschiedenen Widerstand, stellte sich unter den Schutz des Bischofs von Münster und blieb katholisch.

