Ausstellung in Bentheim: „Asyl ist Menschenrecht“

Bad Bentheim. 65 Millionen Menschen sind aktuell weltweit auf der Flucht. Hiermit beschäftigt sich die Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ der Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“, die derzeit im Rathaus Bad Bentheim zu sehen ist. Integrationslotsin Jutta Külkens hatte die Ausstellung angeregt, Mitglieder des Arbeitskreis Zuwanderung bauten sie auf. Die Reihenfolge der Ausstellung führt von den Fluchtländern über Europa bis nach Deutschland.

Video Pro-Asyl-Ausstellung in Bad Bentheim Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Warum fliehen Menschen? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? Welche Wege müssen sie beschreiten, welche Hindernisse überwinden? Wo und unter welchen Umständen finden sie Schutz? Dies sind die grundlegenden Fragen, zu denen die Pro-Asyl Ausstellung "Asyl ist Menschenrecht" Informationen gibt. Sie ist ab sofort im Rathaus Bad Bentheim zu sehen.

Mehrere großformatige Plakate zieren erst einmal auf unbestimmte Zeit den Sitzungssaal. Es ist durchaus gewünscht, dass die Ausstellung in Bad Bentheim auf Wanderschaft geht. Interessierte Vereine oder Verbände können sich diesbezüglich bei der Stadtverwaltung melden, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen bei einem Pressegespräch: „Diese Ausstellung ist ein Bekenntnis unserer Willkommenskultur und auch ein politisches Signal vieler deutscher Städte, die mehr Asylbewerber menschenwürdig unterbringen können und wollen.“

Hanna Vos, Bernd Hofste und Johann Somberg vom Arbeitskreis Zuwanderung verdeutlichten, dass nun nicht mehr die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Bad Bentheim im Fokus stehe, sondern die Integration. Und das klappe in der Burgstadt bisher ziemlich gut. „Viele wollen anderen von sich aus helfen und wir sollten diese Solidarität untereinander fördern“, sagte Bernd Hofste, der gemeinsam mit Johann Somberg seit geraumer Zeit Fahrräder für Flüchtlinge repariert.

Dass man in Bad Bentheim gut Wurzeln schlagen kann, zeige die große Vielfalt: „Fast 80 verschiedene Nationen leben hier. Und unser Gemeinwesen floriert und hat nicht kollabiert – das führen wir auf den Austausch in unserer Stadt zurück“, waren sich die Teilnehmer des Pressegesprächs einig. Dass man sich in der Burgstadt sicher und wohlfühlen kann, zeige sich aber auch an einer syrischen Familie mit Verwandtschaft in Nordhorn, die jetzt aus der Nähe von Magdeburg nach Bad Bentheim zieht: „Sie haben sich nicht mehr aus ihrem Lager herausgetraut, das hängt unmittelbar mit der politischen Lage dort zusammen“, berichtete Hanna Vos.

Bei dem Gespräch im Rathaus war auch der neue Sozialpädagoge in der Flüchtlingsbetreuung dabei, Thorsten Sawatzky. Er ist Nachfolger von Flüchtlingssozialarbeiterin Maike Koernig und hat sein Büro ebenfalls im „Treff 10“ an der Kirchstraße. Angestellt ist er beim Eylarduswerk, seine Stelle wird zu 60 Prozent aus Spenden, zu 30 Prozent von den Kirchengemeinden und zu zehn Prozent von der Stadt finanziert. „Mir gefällt das System der Paten für die Flüchtlinge sehr gut, das kannte ich bislang aus Gronau nicht“, stellte Thorsten Sawatzky fest.

65 Millionen Menschen auf der Flucht – die Gründe sind nicht immer Kriege oder ethnische Verfolgung. „Ein Großteil der Flüchtlinge flieht aus wirtschaftlichen Gründen. Sie wollen ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen“, sagte Jutta Külkens. Sie unterstützt daher die Forderung vom Niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius für ein Einwanderungsgesetz, das die Migration aus dem nichteuropäischen Ausland steuert: „Wir können festlegen, welche Bedarfe an Arbeitskräften wir in regionaler, zeitlicher und branchenspezifischer Hinsicht abdecken wollen“, sagte der Innenminister in seiner Rede im Bundesrat am 23. September.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen: montags bis freitags 8.30 bis 12.30 Uhr, sowie montags 14.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr.