Aussteller zufrieden mit Baumesse in Emlichheim

gn Emlichheim. Mit insgesamt 28 Ausstellern war die Vechtetalhalle in Emlichheim erneut ausgebucht. Unter dem Motto „Bauen, Wohnen und Modernisieren“ präsentierten die Unternehmen von Freitag bis Sonntag ihre Leistungsfähigkeit. An allen drei Messetagen moderierte Udo Großmann gewohnt souverän und humorvoll die Veranstaltung.

Jürgen Timmermann, Vorstand der Grafschafter Volksbank, weist auf die hohe Eignung der Vechtetalhalle für die Veranstaltung hin und erinnert daran, dass die erste Baumesse im Jahr 2002 noch in einem Zelt stattfand: „Es war genau die richtige Entscheidung, die Fachmesse ab 2003 in der Vechtetalhalle durchzuführen“.

Die Grafschafter Volksbank hatte die Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse seinerzeit initiiert. „Längst wird die Veranstaltung auch überregional mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen, sie ist zu einem echten Aushängeschild für Emlichheim geworden“, freut sich Timmermann. Für die Besucher diene sie als wichtige alljährliche Orientierungshilfe für Kauf- und Investitionsentscheidungen.

Aus allen Teilen der Grafschaft, aus dem Emsland und den Niederlanden kamen die Besucher zur größten Niedergrafschafter Fachmesse für Bauen, Wohnen und Immobilien. An den professionell gestalteten Messeständen stellten zahlreiche Interessenten konkrete Anfragen und ließen sich von den Fachleuten beraten. Dies führte zu ersten Geschäftsanbahnungen noch während der Veranstaltung.

Neben den zahlreichen Ausstellern, die ihre Leistungen seit vielen Jahren regelmäßig und mit großem Engagement auf der Fachmesse präsentieren, waren in diesem Jahr wiederum einige Unternehmen erstmals mit ihren Ständen vertreten. Alle Aussteller nutzen den Messetermin, um mit Bau- und Modernisierungsinteressierten, Fachplanern und wichtigen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.

Auch in diesem Jahr war ein vielfältiges Ausstellungs- und Rahmenprogramm fester Bestandteil der Messe in Emlichheim. Guten Zuspruch verzeichneten wiederum die kostenlosen Fachvorträge rund um das Thema „Bauen, Modernisieren, Energiesparen und Finanzieren“ am Sonnabend und am Sonntag.