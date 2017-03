„Ausgezeichnete“ Projekte für die Sportjugend

Nordhorn. Kinder und Jugendliche können sich angesichts des großen Engagements der Ehrenamtlichen in Grafschafter Sportvereinen glücklich schätzen. Das wurde auf der Vollversammlung der Sportjugend Grafschaft Bentheim am Montagabend im Nordhorner Hostel Move-Inn deutlich. Die Sportjugend Grafschaft Bentheim und der Landkreis nutzten den Abend, um Vereine für die Umsetzung sozialer Projekte auszuzeichnen, die im vergangenen Jahr über das normale Sportangebot hinausgingen. In besonderer Weise tat sich hier die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup hervor: Jugendliche des Vereins organisierten für Kinder und Jugendliche mit großem Erfolg die Kinder-Highland-Games – eine Veranstaltung, angelehnt an die Highland-Games der Erwachsenen. Die Brandlechter belegten den ersten Platz und heimsten dafür 1500 Euro Prämie ein. Den zweiten Platz belegte der TSV Georgsdorf: Die Verantwortlichen organisierten unter dem Motto „Weg vom Computer, rein in die Natur“ Mountainbike-Touren für Kinder und Jugendliche und kassierten dafür 1000 Euro. Dritter wurde der GSV Ringe-Neugnadenfeld für die Planung eines Lagerfeuers mit Fackelumzug, das mit 500 Euro ausgezeichnet wurde.

Fast 100 Kinder und Jugendliche nahmen an den Kinder-Highland-Games teil, die das J-Team der Spielvereinigung in monatelanger Vorbereitung auf die Beine gestellt hatte. Auf dem Beachhandball-Feld initiierten die Brandlechter unter Federführung von Gianna Abel und Celina Rohrbach sieben Stationen wie zum Beispiel Strohsackhüpfen oder Gummistiefel-Weitwurf. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sammelten fleißig Punkte. Die Anstrengungen wurden am Ende mit einer Urkunde belohnt. „Es hat riesig Spaß gemacht, die Aktionen vorzubereiten“, freuten sich Abel und Rohrbach, die am Veranstaltungstag von ihren Teamkolleginnen der Brandlechter Handball-A-Jugend große Unterstützung fanden. „Mit dem Preisgeld werden wir die nächsten Kinder-Highland-Games noch professioneller aufziehen“, blicken die Gewinnerinnen voraus.

Auch der Zweitplatzierte TSV Georgsdorf traf mit dem Mountainbike-Projekt den Nerv der Zeit: Kinder und Jugendliche werden unter dem Slogan „Weg vom Computer, rein in die Natur“ animiert, sich sportlich zu betätigen. „Außerdem erfahren sie während kleiner Picknick-Pausen Wissenswertes über die Natur“, verdeutlichten Liane und Udo Heinks, die sich über 1000 Euro freuten.

Dritter wurde der GSV Ringe-Neugnadenfeld: Seit über 30 Jahren organisieren bis zu 20 Mütter ein Lagerfeuer mit Fackelumzug. „Dann ist die ganze Gemeinde mit eingebunden“, sagte Michael Ende. Die jugendlichen Vereinsmitglieder erleben mit den Erwachsenen einen tollen Vereinstag mit Spanferkelgrillen, Tombola und gesellschaftlichem Austausch.

Die Sportjugend Grafschaft Bentheim nutzte die Vollversammlung am Montagabend auch, um auf ihre vielen gewinnbringenden Unterstützungen für die Vereine aufmerksam zu machen. Sie ist eine Organisation innerhalb des Kreissportbundes, die sich um Angelegenheiten der Jugendlichen im Bereich Sportorganisation, Sportpolitik und Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Die Sportjugend veranstaltet Aktionen und Veranstaltungen für sportbegeisterte Jugendliche und bildet diese auch zu Jugendleitern oder Sportassistenten aus. „Ihr Verein kann von den vielen Ideen der Jugendlichen unheimlich profitieren“, richtete sich Frank Spickmann, Geschäftsführer des Kreissportbundes, direkt an die anwesenden Vereinsvertreter. Michael Ende und Heinz-Gerd Hemmeke vom GSV Ringe-Neugnadenfeld berichteten darüber hinaus über die Vereinsfusion, die mit Unterstützung des Kreissportbundes gemeistert werden konnte. „Der Kreissportbund hat uns in dieser Angelegenheit beratend zur Seite gestanden“, meinte Ende und fügte hinzu: „Viele Ideen konnten wir umsetzen. Und nun wissen wir auch, wie wir Aktionen mit Hilfe von Fördergeldern noch besser verwirklichen können.“

Landrat Friedrich Kethorn zeigte sich begeistert vom Engagement der Sportjugend und hob hervor, dass sie eine wichtige „gesellschaftspolitische Aufgabe“ wahrnehme. „Sie erreichen mit ihrer Arbeit viele Kinder und Jugendliche, um sie an die Vereine und das gesellschaftliche Miteinander zu binden“, lobte Kethorn. Der neu gewählte Vorstand um den Vorsitzenden Levin Zare will die positive Entwicklung der Sportjugend auf jeden Fall begeistert fortsetzen.