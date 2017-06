Ausgerissener Bullterrier verletzt drei Kinder

dpa Nürnberg. Ein ausgerissener Bullterrier hat in Nürnberg drei Kinder verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der junge Hund unbemerkt von seiner Besitzerin aus dem Staub gemacht und die Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren auf der Straße angegriffen. Zwei Kinder wurden vor Ort wegen oberflächlicher Bisse an Hand und Oberschenkel behandelt, ein Sechsjähriger kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund kam in ein Tierheim. Gegen die 32 Jahre alte Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.