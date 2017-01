Ausflug für Schüler aus Klausheide nach Münster

Die Klasse 4k der Montessori-Schule in Klausheide hat das Naturkundemuseum in Münster besucht. Diesen Ausflug, den die GN spendierten, haben die Mädchen und Jungen ihrer Mitschülerin Lilith zu verdanken.

In der Ausstellung

In der Ausstellung über Indianer sahen die Kinder auch Tiere wie ausgestopfte Bisons. Fotos: Berends

Einen Ausflug nach Münster haben die Montessori-Schüler aus Klausheide in der vergangenen Woche unternommen. Fotos: Berends

Dieser Artikel ist auf der GN-Kinderseite erschienen.

Nordhorn/Münster. Lesen lohnt sich! Das weiß Lilith Ebbecke aus Nordhorn-Klausheide schon lange. Sie nimmt jeden Tag ein Buch zur Hand – manchmal sogar zwei – und schmökert. Vor allem die Reihe „Das magische Baumhaus“ gefällt ihr. Lilith ist auch „Lesefüchsin“. Das heißt, sie ist eine ausgebildete Vorleserin. All das hat ihr im vergangenen Jahr bei der Teilnahme am Vorlesewettbewerb „Leseregatta“ sehr geholfen. So sehr sogar, dass die Neunjährige den ersten Platz belegt hat.

Zur Belohnung gab es einen Preis, von dem nicht nur Lilith etwas hat, sondern auch ihre ganze Klasse. Die GN haben die Schüler, die die vierte Klasse der Montessori-Schule in Klausheide besuchen, zu einem Ausflug eingeladen. In der vergangenen Woche ging es mit dem Bus nach Münster ins Naturkundemuseum. Dort haben die Kinder zunächst im Planetarium einen Film gesehen. „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ war ein rasanter Zeichentrickfilm, bei dem einem fast ein wenig schwindlig werden konnte.

Anschließend ging es in die Indianer-Ausstellung des Museums. Dieses Thema hatte Lilith sich ausgesucht. Denn die Schüler haben sich im Unterricht schon mit Indianern beschäftigt. „Ein wenig kannten wir bereits – aber noch nichts zur Kleidung der Indianer“, erzählt Lilith. Als Gewinnerin der „Leseregatta“ durfte sie in die Kleidung einer Indianerin schlüpfen. „Das Leder ist sehr leicht, gemütlich wie ein Jogginganzug – und sehr warm“, lautet ihre Meinung.

Wo und wie lebten die Indianer damals? Was haben sie gegessen? Welche Stämme gab es? Und wie leben Indianer heute? Die Mädchen und Jungen erfuhren viel Wissenswertes und erhielten zum Schluss noch einen Bastelbogen. Die drei Stunden im Museum vergingen wie im Flug. Gestärkt mit einer Portion Pommes ging es wieder zurück nach Nordhorn. Hat’s euch gefallen? „Ja, das war ein sehr schöner Ausflug“, sagt Lilith.