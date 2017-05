Auktionshaus Sotheby's meldet Weltrekordpreis für Diamantohrringe

dpa Genf. Ein höchst seltenes Paar Diamant-Ohrringe hat bei einer Juwelenversteigerung in Genf für einen hohen Millionenbetrag den Besitzer gewechselt. Das Auktionshaus Sotheby's versteigerte den blauen Edelstein „Apollo Blue“ mit 14,54 Karat und das rosafarbene Gegenstück „Artemis Pink“ mit 16 Karat in Genf für zusammen gut 57 Millionen Dollar. Sie waren einzeln versteigert worden, gingen aber an dieselbe Bieterin, die sich über Telefon zugeschaltet hatte, wie der Auktionator sagte. „Ein Weltrekord“, verkündete er. Die Steine sind größer als ein Damenfingernagel und tropfenförmig geschliffen.