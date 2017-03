Auktion: Ex-Spieler spenden Trikots für die HSG

Nordhorn. Ziemlich genau acht Jahre ist es bereits her, dass Holger Glandorf die HSG verlassen hat. Dabei war es damals, im Februar 2009, nicht gerade der größte Wunsch des in Nordhorn zum Weltklasse-Spieler und Weltmeister gereiften Handballers, den Bundesligisten zu verlassen. Die HSG Nordhorn hatte kurz zuvor allerdings Insolvenz anmelden müssen – mit seinem Wechsel nach Lemgo half er dem in existenzielle Schwierigkeiten geratenen Klub, bei dem er seitdem Ehrenmitglied ist. Die Entwicklung der HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Liga hat der gebürtige Osnabrücker immer verfolgt – und deshalb weiß er über die neuen Finanzsorgen Bescheid. Auch diesmal will das Rückraum-Ass helfen.

HSG-Kapitän und Glandorfs Ex-Teamkollege Nicky Verjans hat eine Versteigerung von attraktiven, in Pflichtspielen getragenen Handballtrikots bei Ebay initiiert; das gesamte Geld kommt dem Lückenschluss der HSG Nordhorn-Lingen zugute. „Ganz viele Ex-Nordhorner beteiligen sich. Alle verfolgen immer noch genau, was in Nordhorn passiert“, sagt der Niederländer und betont nach vielen Telefonaten: „Man spürt die Verbundenheit und merkt, dass die HSG-Familie weiter lebt.“ Glandorfs aktuelles Trikot bei der SG Flensburg-Handewitt kommt natürlich auch unter den virtuellen Hammer. Auf die Nummer „9“, versehen mit einer Unterschrift des 168-fachen Nationalspielers sowie aller Teamkollegen beim Bundesliga-Tabellenführer, sind bei dem Online-Auktionshaus bislang sechs Gebote eingegangen. Ein Renner ist aktuell auch das graue, langärmlige Shirt von HSG-Torwart Björn Buhrmester, getragen am Sonntag im Heimspiel gegen Ferndorf. Nach zwölf Geboten steht der Preis gerade bei 101 Euro.

Steffen Weinhold schickt ein Kieler Champions-League-Trikot

Bislang hat Verjans, der bei der Kontaktaufnahme von Frank Schumann und Pavel Mickal unterstützt wurde, 20 Trikots bei Ebay eingestellt – darunter allein die 15 Shirt aller HSG-Spieler aus den gewonnenen Heimspielen gegen Konstanz und Ferndorf. Neben Glandorf hat auch Nationalspieler Steffen Weinhold (bei der HSG von 2007 bis 2009) sofort ein aktuelles Vereinstrikot vom THW Kiel nach Nordhorn geschickt, das bis Donnerstagabend ersteigert werden kann . „Ein schwarzes Champions-League-Trikot. Und alle Kieler haben unterschrieben“, sagt Verjans. Aus der Schweiz stellte Iwan Ursic (2004 bis 2006) ein Nationaltrikot aus seiner Sammlung zur Verfügung, der aktuelle HSG-Rechtsaußen Jürgen Rooba spendete ein Trikot seines Heimatlandes Lettland.

Auch ein orangenes Nationaltrikot von Verjans steht zum Verkauf. „Es werden aber noch viele interessante Shirts dazukommen. Ich bin jeden Tag gespannt, was der Postbote bringt“, sagt der 29-Jährige. So erwartet er unter anderem Trikots von Bjarte Myrhol, Niko Katsigiannis, Csaba Szücs, Tobias Karlsson und Bobby Schagen. „Bobby hat sich beim TV Bittenfeld sehr eingesetzt, denn eigentlich erhalten die Spieler ein Trikot erst nach der Saison.“ Ein besonderes Schätzchen stellt ein Nordhorner Fan zur Verfügung: Von ihm erhält Verjans das von Peter Gentzel beim Europokalsieg 2008 getragene Torwart-Trikot.

Alle Trikots werden im Internet bei Ebay von Verkäufer „hsgnordhornlingen“ angeboten.