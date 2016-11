Augenzeugen sehen brutales Verbrechen in Hameln

dpa Hameln. Für das brutale Verbrechen an einer Frau in Hameln, die hinter einem Auto hergeschleift wurde, gibt es Augenzeugen. Das Opfer habe auf der Straße so laut geschrien, dass mehrere Menschen ans Fenster geeilt seien, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand habe der 38-jährige Beschuldigte möglicherweise im Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn zunächst auf seine frühere Freundin eingestochen. Dann habe er die Frau mit einem Seil ans Auto gebunden und über die Straße geschleift.