Auftakt zur achten Winterlaufserie in Uelsen

gn Emlichheim. Die achte Auflage der Niedergrafschafter Winterlaufserie wartet mit einem neuen Veranstalter auf: Zum ersten Mal richtet die Laufgruppe aus Coevorden einen der fünf Lauftreffs aus. Damit ist neben der Laufgruppe Schoonebeek ein zweiter Verein aus den Niederlanden dabei, während die Niedergrafschaft durch Olympia Uelsen, den SV Veldhausen 07 und Union Emlichheim vertreten ist.

Die Winterlaufserie hat mittlerweile einen festen Platz in den Terminkalendern der regionalen Laufszene; im vergangenen Jahr waren ca. 600 Teilnehmer bei den fünf Läufen am Start. Die Auftaktveranstaltung findet diesmal am Sonntag, 20. November, in Uelsen statt. Um 9 Uhr startet der Lauf über 20 km durchs Uelser Land. Um 10 Uhr folgen die Läufe über 6 und 10 km sowie die Nordic-Walking-Route über 7,5 km. Treffpunkt ist an der Mensa am Schulzentrum. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter und auf eigenes Risiko statt.

Die Winterlaufserie richtet sich ausdrücklich an Laufeinsteiger, die in der Gruppe unter fachkundiger Begleitung gemeinschaftlich das Laufen erleben wollen. Ebenso sind leistungsorientierte Läufer angesprochen, die sich ohne Leistungsdruck über die Winterpause auf die kommende Saison vorbereiten wollen. Es werden verschiedene Distanzen bis zu 12 km angeboten. In Uelsen und Emlichheim wird zusätzlich eine längere Distanz als Landschaftslauf über ca. 20 km ausgearbeitet.

Ohne Zeitnahme werden die Distanzen gemeinsam in verschiedenen Tempogruppen gelaufen. Umkleide- und Duschmöglichkeiten stehen bei jedem Lauf zur Verfügung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Runners Café in gemütlicher Atmosphäre weitere Erfahrungen zum Laufsport auszutauschen. Das Startgeld pro Lauf beträgt drei Euro und dient zur Deckung der Kosten. Ein Euro pro Starter werden davon für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Termine – 8. Niedergrafschafter Winterlaufserie 2016/17

20. November – Uelsen, Mensa am Schulzentrum, 10 Uhr, 6 km / 10 km / 7,5 km Nordic Walking. 9 Uhr, 20 km durchs Uelser Land. Info: Gebhard van Wieren, E-Mail: mail@vanwieren.de, Tel.: (05942) 2224.

4. Dezember – Schoonebeek, Vereinsheim SVV‘04, 10 Uhr, 5,5 km / 8 km, 11 km / 5,5 und 8 km Nordic Walking. Info: Harrie Kramer, E-Mail: harrie.kramer@planet.nl, Tel.: (0031) 682008269.

15. Januar – Veldhausen, Vereinsheim am Sportplatz, 10 Uhr, 5 km / 8 km / 11 km / 5 km Nordic Walking. Info: Lydia Hans, E-Mail: lydia.hans.veldhausen@web.de, Tel.: (05941) 5604.

12. Februar – Coevorden, Schwimmbad „de Swanenburg“ (de Pampert 2), 10 Uhr, 6 km / 12 km / 6 km Nordic Walking. Info: Sieglinde Hesselink, E-Mail sieglinde2007@gmail.com, Tel.: (0031) 617580860.

5. März – Emlichheim, Sporthalle am Lägen Diek, 10 Uhr, 5 km / 10 km / 7 km Nordic Walking. 9 Uhr, Halbmarathon: Emlichheimer Runde. Info: Arend Brink, arend.brink@ewetel.net, Tel.: (05943) 1872.