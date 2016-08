Aufsteiger setzt auf Jugend und Aktionäre

fh Dessau. Nach fünf Jahren in der 3. Liga ist der Dessau-Rosslauer HV zurück in der 2. Handball-Bundesliga. Hier will sich der Traditionsverein dauerhaft etablieren und an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Der ehemalige DDR-Oberligist trat nach der Wiedervereinigung unter dem Namen Dessauer SV in der Saison 1991/1992 sogar in der 1. Bundesliga an. Es folgten 19 Jahre in der zweigleisigen 2. Liga. Doch als 2011 Nord- und Südstaffel zur eingleisigen 2. Liga verschmolzen, verpasste der Klub aus Sachsen-Anhalt die Qualifikation. Der DRHV 06 kehrt als Meister der 3. Liga Nord zurück, stand schon zwei Spieltage vor Saisonende als neuer Titelträger fest.

Der Trainer: Uwe Jungandreas ist als Spieler und Trainer eine feste Größe im Handball. 1972 begann er seine aktive Laufbahn bei Traktor Ziegelheim. Als Trainer war er schon mit Concordia Delitzsch und dem SC DHfK Leipzig Gegner der HSG Nordhorn. Weitere Trainer-Stationen waren die HSG Freiberg und der SC Magdeburg, ehe er 2014 in Dessau anheuerte. Zu seinen Erfolgen zählen die Aufstiege mit Delitzsch in die 1. Liga sowie mit Leipzig und Dessau in die 2. Liga. Der 54-Jährige verlängerte kürzlich vorzeitig seinen ursprünglich bis 2017 geltenden Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2019.

Der Star: Einen herausragenden Akteur sucht man beim Aufsteiger vergeblich. In der Mannschaft verfügt kaum ein Spieler über Zweitliga-Erfahrung. Franz Semper allerdings gehört zum Kader des Erstligisten SC DHfK Leipzig und ist mit einem Zweitspielrecht für Dessau ausgestattet. „Ich hoffe, dass er uns recht oft in der Saison zur Verfügung steht“, würde Jungandreas liebend gern regelmäßig auf den 19 Jahre alten Rückraumspieler bauen, der mit der deutschen U20-Nationalmannschaft in Dänemark gerade Vize-Europameister geworden ist. Doch in Leipzig hält auch Trainer Christian Prokop große Stücke auf Semper, setzte ihn zum Beispiel am Wochenende in beiden DHB-Pokalspielen ein, in denen der Linkshänder jeweils zwei Tore erzielte.

Das Talent: Verheißungsvolle Nachwuchskräfte haben sie beim DRHV 06 jede Menge. Und der Trainer baut vor allem auf seine jungen Zugänge, um das Ziel Klassenerhalt zu verwirklichen. Dazu gehören zum Beispiel Linksaußen Vincent Sohmann, Torwart Philipp Ambrosius oder Rückraumspieler Maximilian Wasielewski, die allesamt der Handballschule des SC Magdeburg entstammen. Außer Semper stammt auch Spielmacher Jonas Hönicke aus Leipzig; beide wurden gerade gemeinsam mit dem Nachwuchs de SC DHfK deutscher A-Jugendmeister. Mit Max Scheithauer und Moritz Schade von den Füchsen Berlin II angelten sich die Dessauer zwei weitere Talente aus dem Nachwuchs eines Erstligisten. Auch Kreisläufer Schade war dabei, als der DHB-Nachwuchs Platz zwei bei der U20-EM belegte.

Das Problem: Die mangelnde Erfahrung könnte sich als Nachteil im Kampf gegen den Abstieg erweisen. „Viel wird davon abhängen, wie schnell sich die jungen Neuzugänge akklimatisieren und sich die Spieler zu einer homogenen Mannschaft zusammenfügen“, sagt Jungandreas. Nach dem Aufstieg haben sechs erfahrene Spieler den Verein verlassen, darunter mit Robert Lux auch der ehemalige Kapitän, der nicht nur eine tragende Säule auf dem Feld, sondern auch ein Vorbild für die Teamkollegen war. Der 35-Jährige lässt die Karriere in der Reserve des Vereins ausklingen, weil ihm der Beruf mit Zweitliga-Handball nicht mehr vereinbar schien.

Und sonst? Sportlich ging es mit dem DRHV 06 in den vergangenen Jahren wieder bergauf. Doch der Klub hatte noch zu tragen an den Altlasten, musste im Budget auch immer Schulden aus der Vergangenheit berücksichtigen. Doch vor dieser Saison konnte Vereinspräsident Ralph Hirsch verkünden: „Jetzt ist der Verein zum ersten Mal seit Jahrzehnten schuldenfrei.“ Er und seine Mitstreiter suchen bei der Akquise stets nach neuen Möglichkeiten. Es gibt sogar Aktien des Klubs, die allerdings nicht an der Börse gehandelt werden und auch keine Geldanlage, sondern für Fans und Gönner eine Möglichkeit sind, den Handball in der Region zu unterstützen. Die Dessauer haben das beim Nachbarn aus Leipzig abgekupfert. Ihr Ziel ist es, 50 Aktien zum Stückpreis von 500 Euro in dieser Saison zu verkaufen; bislang allerdings werden auf der neuen Homepage im Internet erst 17 Aktionäre aufgelistet. Für Hirsch ist es ein kleiner Mosaikstein, der zum Gelingen des großen Ganzen beitragen soll, das für ihn so aussieht: „Es wäre ein Traum, wenn wir mindestens noch einmal 19 Jahre in der 2. Bundesliga bleiben können.“